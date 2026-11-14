Banka Poštanska štedionica saopštila je da za nepuna dva dana isplaćeno više od sedam odsto sredstava klijentima Alta banke.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Petar Aleksić

Banka Poštanska štedionica nastavila je danas isplatu osiguranih depozita klijentima Alta banke iz sredstava koja je obezbijedila Agencija za osiguranje depozirta. Kako piše "Tačno", za nepuna dva dana, isplaćeno je više od sedam odsto sredstava za tu namjenu.

"Banka Poštanska štedionica nastavila je danas isplatu osiguranih depozita klijentima Alta banke, iz sredstava koja je obezbijedila Agencija za osiguranje depozita, i za nepuna dva dana isplaćeno je više od sedam odsto sredstava za tu namjenu. Od početka isplate zaključno sa današnjim presjekom, gotovinskim isplatama i prenosima realizovano je 7,27 odsto ukupnih sredstava namijenjenih isplati u dinarima i 7,74 odsto ukupnih sredstava namijenjenih isplati u eurima.

Preko portala na sajtu Banke www.posted.co.rs do sada je zakazano 17.789 termina za isplatu. Zakazivanje omogućava bolju organizaciju rada ekspozitura, efikasniju uslugu i kraće čekanje.

Isplata se obavlja isključivo uz prethodno zakazan termin. Klijenti koji nisu u mogućnosti da termin zakažu preko portala mogu to učiniti pozivom Kontakt centra Banke na broj 011 2020 292, kao i u jednoj od ekspozitura banke. BPŠ poziva klijente da dolaze u zakazano vreme i da se pre dolaska o potrebnoj dokumentaciji i postupku isplate informišu na sajtu banke, kako bi isplata ili prenos sredstava bili obavljeni što efikasnije", navodi se u saopštenju Banke Poštanske štedionice.

Da podsjetimo, Narodna banka Srbije je u subotu 31. oktobra sprovela kontrolne mjere u Alta banci i donijela je odluku da joj ukine dozvolu za rad. Pokrenut je postupak stečaja - sva plaćanja su obustavljena, a račun je blokiran.