“Vrijednost radova je oko milion i po, i to će da podrazumijeva i opremanje jedne operacione sale koja će biti u sastavu porodilišta sa kompletnom novom opremom”, istakao je Mrkić.

Izvor: MONDO/Miloš Miranović

Preuzimajući rukovođenje Opštom bolnicom Nikšić, doktor Zoran Mrkić javno je iznosio niz nepravilnosti i otvoreno kritikovao neodgovoran odnos prema radnim obavezama dijela zaposlenih. Nakon dvije godine, kaže, da je mnogo toga unaprijeđeno, te da su, što je najvažnije, prekinute loše prakse koje su u prethodnom periodu bile pravilo.

“Sa materijalnim sredstvima, infrastrukturom i ljudskim resursima, ono što imamo u postojećem stanju mogu biti zadovoljan sa načinom na koji se radi, i to zahvaljujući prije svega entuzijastima, ljudima koji su i obrazovani i sposobni i spremni da iznesu teret svega onoga što nedostaje u ovom momentu”, kazao je Mrkić za RTCG.

Kao i većina zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, i Nikšićka bolnica suočava se sa hroničnim nedostatkom ljekara. Najsloženija situacija je na psihijatriji, otorinolaringologiji i internom odjeljenju, zbog čega se angažuju ljekari iz drugih zdravstvenih ustanova iz Crne Gore i regiona.

“Imamo 73 ljekara, od čega su 59 specijalisti ili subspecijalisti, imamo dva klinička ljekara, uz to 280 medicinskih sestara i oko 120 nemedicinskog kadra. To bi i u konkretnom slučaju bilo dovoljno kad bi svi davali isti maksimum kao što pojedinci rade. Znaju i naši sugrađani onog momenta kad im treba pomoć, oni idu u bolnicu, ali tačno znaju kod kog će ljekara da odu”, naveo je Mrkić.

U Opštoj bolnici Nikšić trude se da funkcionalnost unaprijede poboljšanjem infrastrukturnih kapaciteta. U toku je rekonstrukcija odjeljenja pedijatrije koja bi trebalo da bude završena na proljeće, a privodi se kraju tender za renoviranje porodilišta.

“Vrijednost radova je oko milion i po, i to će da podrazumijeva i opremanje jedne operacione sale koja će biti u sastavu porodilišta sa kompletnom novom opremom”, istakao je Mrkić za RTCG.

Projekat izgradnje urgentnog bloka stopiran je jer se čeka izrada projektnog plana, a koji je donacija lokalne agencije za projektovanje i planiranje. Uvjerava direktor Nikšićke bolnice da imaju dovoljno medikamenata, te da se očekuje i nabavka nove medicinske opreme.

“Imamo dva nova ultrazvučna aparata, jedan je već došao, jedan će ovih dana da dođe. Imamo novi rentgen aparat, skener nam je dosta potrošen, ali smo pisali za iduću godinu nabavku novog skenera preko kredita, a uz to tender je u toku po treći ili četvrti put za magnetnu rezonancu. Za očekivati je i dogodine da imamo ta dva veoma značajna aparata za našu ustanovu”, optimističan je Mrkić.

Opšta bolnica Nikšić konačno raspolaže sa četiri od šest stanova koji su u njenom vlasništvu. Mrkić ističe da je kompletno rekonstruisan jedan, u kojem je već smješten ljekar psihijatrije iz Beograda, dok za preostale stanove nedostaje novac za rekonstrukciju, što bi bilo od nemjerljivog značaja.