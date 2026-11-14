Marko Rubio izjavio je da vojna akcija SAD protiv Irana nije potrebna zbog teških ekonomskih posledica koje su već nanijete.

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Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da dalja vojna akcija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) protiv Irana nije potrebna, jer su ekonomske posledice koje je Vašington naneo toj zemlji već dovoljno teške.

"Iskreno, ekonomski bol koji trenutno nanosimo tom režimu toliko je veliki da nema potrebe za vojnom akcijom, jer smo ih već toliko oslabili. Ali smatram da je prava pobjeda obezbijediti da oni nikada ne dođu u posjed nuklearnog oružja", poručio je Rubio, prenosi agencija Tačno.

Američki državni sekretar priznao je da su i građani SAD osetili ekonomske posledice ovog sukoba, koji je doveo do rasta cijena goriva i pogodio sektor globalne ekonomije.

On je ocijenio da bi za Trampa bilo lakše da je ignorisao pretnju koju predstavlja iranski nuklearni program, izbjegao nepopularan rat i "ostavio taj problem sledećem predsjedniku".

(MONDO)