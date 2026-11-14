Austrijska humanitarna organizacija navodi da je pet osoba prevezeno u bolnicu sa prelomima ruku i nogu i povredama glave, dok je još devetoro povrijeđenih prevezeno u kamp Lipa.

Izvor: MONDO

Austrijska humanitarna organizacija SOS Balkanroute saopštila je da je hrvatska policija u srijedu na granici sa Bosnom i Hercegovinom pretukla i vratila 53 migranta, od kojih je petoro zbog težih povreda prevezeno u bolnicu.

Prema navodima ove organizacije, petnaestak maskiranih hrvatskih policajaca tuklo je migrante, a pet osoba zadobilo je prelome ruku i nogu i povrede glave. Iz SOS Balkanroute navode da je riječ o jednom od najbrutalnijih slučajeva nasilja na granici koje su zabilježili u posljednjih nekoliko mjeseci, prenosi Klix.

Mobilni tim organizacije zatekao je 40 povrijeđenih osoba raspoređenih u šest odvojenih grupa u pograničnim mjestima Tržac, Crnaja i Šturlić.

Među njima su bili državljani Bangladeša, Sudana, Pakistana, Indije i Nepala, uključujući tri žene i dvoje maloljetnika.

Osim pet osoba koje je odvezla hitna pomoć, tim SOS Balkanroute je taksijem u kamp Lipa prevezao još 12 migranata, od kojih je devet bilo povrijeđeno.

Iz organizacije navode da su sami platili prevoz jer međunarodne organizacije koje finansira Evropska unija nisu uspjele da ga organizuju, dok im propisi ne dozvoljavaju da samostalno prevoze migrante.

"Ovo nije izolovan slučaj, ni greška pojedinih policajaca. Nasilje na spoljnoj granici EU je sistematsko, traje godinama i sve je bezobzirnije", rekao je osnivač SOS Balkanroute Petar Rosandić.

"Maskirani policajci tuku ljude, među njima žene i maloljetnike, i u novembru ih bose tjeraju preko granice. Ko radi tako nešto, izgubio je svaku mjeru", dodao je Rosandić.

SOS Balkanroute zatražio je nezavisnu istragu ovog slučaja, kao i svih ranije zabilježenih vraćanja migranata na hrvatsko-bosanskoj granici.

Organizacija traži i obezbjeđivanje medicinske pomoći i prevoza za povrijeđene, te jasan stav Austrije i Evropske unije protiv nasilja na spoljnim granicama Unije.