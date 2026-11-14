"Katanci na kapiji": Kristijana Golubovića niko nije vidio 10 dana, priča se da je pobjegao u Australiju

Kristijan Golubović navodno je napustio Srbiju i otišao u Austriju, a ekipa koja je obišla njegovu kuću na Zvezdari zatekla je zaključanu kapiju i neplaćene račune, dok komšije tvrde da ga danima nisu vidjele.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Dok se društvenim mrežama šire tvrdnje da je Kristijan Golubović napustio Srbiju i otišao u Austriju, njegova kuća na Zvezdari, u kojoj je bespravno boravio, trenutno je zaključana. Na ulaznim vratima zatečen je i neplaćeni komunalni račun, dok komšije tvrde da nekadašnjeg rijaliti učesnika nisu vidjele više od nedelju dana.

Iako se spekuliše da je Golubović otišao u inostranstvo, za sada nema zvanične potvrde da se zaista nalazi u Austriji. Ekipa domaćih medija koja je obišla njegovu kuću zatekla je zaključanu uličnu kapiju, dok je ulaz u dvorište bio osiguran katancem. Na vratima je ostao i račun za komunalne usluge.

Kristijan se nije javljao na telefonske pozive, a jedna od komšinica potvrdila je da ga već danima nije vidjela. Ona je ispričala i da se u dvorištu prethodnih dana dešavalo nešto neobično.

"Kristijana ovdje nema skoro 10 dana. Vidjela sam jednom ili dvaput ovog čoveka koga ste mi sad pokazali na snimku, nisam ni znala da mu je to kum. Nešto je lupao tamo po dvorištu, pas je zavijao. Sad mi je i jasno šta se tamo radi. Ne znam da li je pobjegao za Austriju, voljela bih da jeste i da se više nikad ne vrati ovdje. Svi znate dobro ko je on i šta je sve radio ovdje po kraju. Brinemo i dalje za komšinicu Nadu, nadam se da će se taj slučaj pozitivno završiti za nju i da će pravda izaći na vidjelo", ispričala je komšinica.

Sličnu situaciju opisao je i drugi stanovnik ovog kraja, koji tvrdi da su se pre nekoliko dana oko kuće zadržavali nepoznati ljudi. Prema njegovim rečima, raspitivali su se za Golubovića, ali ga nisu pronašli.

Kristijan se nije pojavio na ročištu

Podsjetimo, Kristijan Golubović nije prisustvovao ni jednom od zakazanih ročišta, a o poslednjem odlaganju govorila je njegova bivša partnerka Kristina Spalević, koja je otkrila i novi datum suđenja.

Izvor: Instagram printscreen

"Ukratko, nije se pojavio Kristijan, njegova advokatica kaže, nije informisan. Informisana cijela Srbija, ali Kristijan nije. Tako da, odloženo je za drugi decembar. Naravno da me začudilo, u neku ruku mi je drago što je tako, mislim nije mi drago što se bespotrebno odugovlači proces, apsolutno samostalno vodim brigu o djeci, ne vidim razlog da se to rasteže", rekla je Kristina, koja je zatim objasnila da smatra da Kristijan nije mogao da ne zna za ročište, s obzirom na to da su oboje bili u centru pažnje.

"On je bio u centru isto kao i ja, tako da nije mogao da ne zna. Drugi decembar nije daleko, nadam se iskreno ishodu, kakav treba da bude", zaključila je Spalevićeva.

(Kurir/MONDO)