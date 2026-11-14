Tokom nastupa u Novom Sadu, Marko Luis se prisjetio trenutka kada je saznao za dijagnozu, priznajući da ga je takva vijest uplašila i natjerala da razmišlja o onome što ga čeka.

Izvor: Instagram/marko.louis25

Kantautor i muzičar Marko Luis progovorio je o jednom od najtežih životnih perioda i otkrio da mu je dijagnostikovan tumor zbog kojeg je morao da bude operisan.

Tokom nastupa u Novom Sadu prisjetio se trenutka kada je saznao za dijagnozu, priznajući da ga je takva vest uplašila i natjerala da razmišlja o onome što ga čeka.

"Kada sam dobio dijagnozu da imam tumor, morao sam da se operišem. Čovek se uplaši, to su strašne stvari. Tumor, ne znaš šta je gore od toga. Šta je sledeće?", ispričao je Marko.

Ipak, kako je objasnio, suočavanje sa bolešću donijelo mu je i novu snagu, ali i drugačiji pogled na život. Upravo tada odlučio je da promeni neke stvari i posveti se sebi.

Vidi opis "Dobio sam dijagnozu, to su strašne stvari": Marko Luis progovorio o borbi sa teškom bolešću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 8 8 / 8

"Nevjerovatno je kako mi je to dalo neku energiju i snagu da promijenim pogled na svijet. Da promijenim neke stvari, da budem najbolja verzija koja mogu da budem", rekao je muzičar.

Priznao je i da mu je u čitavoj situaciji bilo neobično to što su ljudi iz njegovog okruženja neprestano pokušavali da ga ohrabre i uvjere da će sve biti u redu, dok je on sam, kako kaže, osjećao da je dobro.

"Čudno je kada si u toj situaciji, svi nekako u fazonu: 'Biće sve okej, polako, samo pozitivno', a ja sam bio dobro. Tada sam shvatio da se ja borim, svi žele meni dobro", zaključio je Marko.

Zbog bolesti promijenio imidž

Marko je nedavno i u razgovoru za naš portal govorio o zdravstvenim problemima sa kojima se suočava, otkrivši da je zbog terapija promenio izgled, ošišao kosu i obrijao bradu. Kako je tada istakao, dobro podnosi liječenje, ali mora pažljivo da planira svoje obaveze i ostavi dovoljno vremena za oporavak.

"Prije godinu dana mi se pojavio zdravstveni problem i sad sam trenutno na terapijama i baš zbog toga sam malo i bez brade i kose. Dobro se osjećam i dobro podnosim sve, hvala Bogu. Jedino što moram uvijek vremenski da planiram. Treba mi vremena uvijek da se oporavim od toga i moram da usporim. Kao što smo sad pričali, moram da stanem, sačekam, što i nije loše. Svaki dan koji se osjećam i loše samo mi daje nadu, ne samo nadu, nego znam da je već sledeći mnogo bolji", rekao je Luis.

Otkrio je i da mu je bilo važno da prije promjene imidža snimi spot za pesmu "Zahmet", kako bi ga publika u tom izdanju još jednom vidjela.

"Meni je bio cilj prije nego što mi promenim imidž, da nazovemo to tako, kada mi opadne kosa da ja snimim spot za 'Zahmet', da bude to još u starom stajlingu. I uspjeli smo, a sutradan sam morao onda da pozovem svoj frizerski tim. To su moja djeca i oni su me profesionalno ošišali i sad sam spreman za nove pobede", ispričao je muzičar

(/MONDO)