Medicinska sestra Doma zdravlja Bar kažnjena je umanjenjem zarade od 30 odsto tokom tri mjeseca jer je djetetu od nepune dvije godine greškom dala MMR umjesto pneumokokne vakcine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Medicinska sestra u Domu zdravlja Bar, koja je u avgustu djetetu od nepune dvije godine dala pogrešnu vakcinu, kažnjena je umanjenjem zarade za 30 odsto tokom tri mjeseca, saznaju nezvanično “Vijesti”.

Majka djeteta, međutim, poručuje da takva sankcija ne rješava suštinski problem i da bi zdravstvena ustanova trebalo da se posveti boljoj organizaciji rada, obuci zaposlenih i sprečavanju sličnih propusta.

Iz Doma zdravlja Bar zvanično su potvrdili redakciji da je disciplinski postupak protiv medicinske sestre pravosnažno okončan, ali nijesu precizirali koja joj je sankcija izrečena.

“Obavještavamo Vas da je disciplinski postupak protiv zapošljene medicinske sestre pravosnažno okončan i da je istoj izrečena odgovarajuća disciplinska sankcija”, odgovorili su iz te zdravstvene ustanove na čijem je čelu Bojana Vuković.

Kazali su i da su o događaju obaviješteni Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje. Iz resora Vojislava Šimuna nijesu nijesu odgovorili na pitanja redakcije o ovom slučaju.

Majka djeteta, kazala je “Vijestima” da nije zadovoljna epilogom postupka jer smatra da odgovornost ne može biti svedena samo na medicinsku sestru koja je napravila grešku.

“Ja, iskreno, nijesam zadovoljna time. Mislim da to uopšte nije rješenje. Ja nju ne krivim i nisam ovo pokrenula zato što želim da ih tužim, niti zato što želim da ta djevojka ispašta. Samo bih voljela da bude pažljivija na poslu, na kojem god radnom mjestu bude ubuduće, a to nije samo njena odgovornost već i odgovornost uprave”, rekla je majka.

Naglasila je da joj cilj nije bio da neko bude kažnjen kao ni da se madicinska sestra novčano kazni, već da ukaže na propuste u radu ustanove i potrebu da se oni otklone što je, kako tvrdi, direktorici Doma zdravlja i kazala na sastanku koji su imali.

Prema njenim riječima, medicinska sestra je nakon što je greška otkrivena lično pozvala više puta da joj se izvini, a sagovornica poručuje da razumije da se greške dešavaju i da njoj nije potrebno da mlada medicinska sestra ispašta, koja je tek počela da radi, već da se nadležni postaraju da se ovo ne ponovi.

Majka djeteta smatra da bi mnogo korisnije bilo da Dom zdravlja unaprijedi obuku zaposlenih, raspored stručnog kadra i komunikaciju između medicinskih sestara i ljekara.

“Da su ih poslali na neku obuku, da su stavili nekog stručnijeg, da su se bazirali na to da poprave odnose između sestara i doktora, da se ne svađaju i raspravljaju, da porade malo na ljubaznosti... Na tome treba da rade, a ne da kazne tu djevojku s 30 odsto plate”, poručila je i ukazala na probleme u komunikaciji s ustanovom, tvrdeći da je nekoliko dana prije vakcinacije više od 50 puta pokušavala telefonom da zakaže termin.

Sagovorica je podsjetila da je njenom djetetu 12. avgusta u Domu zdravlja Bar data MMR vakcina, koja štiti od malih boginja, zaušaka i rubeole, iako je prema nalogu pedijatra trebalo da primi vakcinu protiv pneumokoka.

Kako je ispričala, tokom pregleda su joj ponuđene obje vakcine, ali da je odlučila da dijete tog dana primi samo pneumokoknu i podvlači da nije bila protiv toga da njeno dijete primi MMR, već samo protiv toga da to bude u istom danu.

Prema njenim riječima, pedijatrica je u zdravstveni karton upisala da dijete treba da primi pneumokoknu vakcinu, nakon čega je majka prešla u susjednu prostoriju u kojoj se obavljala vakcinacija i medicinskoj sestri predala dokumentaciju, koja je dala dozu MMR-a.

Za propust je, prema svjedočenju sagovornice redakcije, saznala 1. septembra, kad je zatražila potvrdu o vakcinaciji potrebnu za vrtić i uvidjela da u dokumentaciji pišu oprečne infomracije, kao i da u Domu zdravlja nijesu mogli da utvrde koju je vakcinu dijete primilo.

Majka prepričava da su iz zdravstvene ustanove upućeni je da urade analizu antitijela, ali tvrdi da joj nijesu ponudili da organizuju ili finansiraju tu provjeru, već su to obavili privatno, o svom trošku, i analiza je pokazala da je primljena MMR vakcina, pišu "Vijesti".

Ona je naglasila da dijete nije imalo zdravstvenih komplikacija, niti da se ona plašila MMR vakcine, samo bi voljela da je u tom trenutnku znala jer bi obratila pažnju na više indikatora potencijalnih komplikacija.

Iako im ovu situaciju ne uzima za zlo, majka djeteta smatra da je propust mogao imati ozbiljnije posljedice i da je zato neophodno preispitati način na koji se organizuje vakcinacija pa kaže da se “ne može samo kazniti ta djevojka i misliti da je time sve završeno”.

Ovo je, prema njenom mišljenju, više odgovornost onih koji organizuju posao nego medicinske sestre.

Direktorica barskog Doma zdravlja Vuković je saopštila da je nakon saznanja o pogrešnoj vakcinaciji pokrenut postupak za utvrđivanje eventualne odgovornosti zaposlenih i da su od njih zatražena pisana izjašnjenja.

Iz te zdravstvene ustanove nijesu precizno odgovorili na pitanja “Vijesti” da li su, osim izricanja disciplinske sankcije, preduzete mjere za unapređenje procedura vakcinacije i sprečavanje sličnih grešaka.

Majka djeteta poručuje da je upravo to bio razlog zbog kojeg je odlučila da javno govori o slučaju - želi da se na odgovarajuća mjesta postavi stručan kadar i da se ovakve stvari više ne dešavaju.