Polarni vrtlog se raspao ranije nego ikada, što može donijeti hladno vrijeme na sjevernu hemisferu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Visoko u atmosferi iznad Arktika dešava se nešto neobično: polarni vrtlog se raspao ranije nego ikada u istoriji mjerenja, što je fenomen koji može izazvati nalet hladnog vremena u djelovima sjeverne hemisfere.

Međutim, na delu je još jedna sila bez presjedana u vidu istorijski snažnog El Ninja, koji obično donosi više globalne temperature. To stvara atmosfersku bitku za uticaj na naše vrijeme i još uvijek nije jasno ko će pobijediti, piše CNN.

Polarni vrtlog je pojas jakih vjetrova visoko u atmosferi koji čvrsto obavija ledeni vazduh Arktika, držeći ga zarobljenim oko Sjevernog pola. Formira se svake jeseni kada sunce zađe na samom vrhu svijeta i počnu mračne arktičke noći.

Iako postoji u stratosferi, na visini od oko 16 do 48 kilometara iznad površine Zemlje, može igrati snažnu ulogu u oblikovanju zimskih vremenskih obrazaca na sjevernoj hemisferi.

Tokom proteklih nekoliko nedelja, polarni vrtlog je slabio. Trenutno se vazduh u stratosferi dramatično zagrijeva u fenomenu poznatom kao "glavno iznenadno stratosfersko zagrijevanje", pri čemu vetrovi polarnog vrtloga mijenjaju smjer. U danima i nedeljama nakon što se ovo dogodi, arktički vazduh može da se izlije ka jugu na sjevernu hemisferu, povećavajući šanse za prodore hladnog vazduha.

"Ova godina je izuzetno jedinstvena", rekla je Andrea Lopez Lang, meteorolog sa Univerziteta Viskonsin-Medison. Glavna stratosferska zagrijevanja se obično javljaju između januara i marta, dok se prethodni najraniji događaj desio 28. novembra, i to 1968. i 2025. godine.

Još uvijek nije jasno zašto se ovaj poremećaj dešava tako rano. Moguće je da je El Ninjo odigrao izvjesnu ulogu - neka istraživanja su ga povezala sa slabijim polarnim vrtlogom i češćim velikim poremećajima.

"Ali još uvijek nismo sigurni", rekao je Sajmon Li, atmosferski naučnik sa Univerziteta Sent Endruz.

Ono što je izvjesno jeste da njegova priroda bez presjedana otežava razumijevanje toga kako će se posledice tačno odvijati i gde.

"Dešava se toliko rano u sezoni da naši istorijski podaci u suštini ne obuhvataju ono što se trenutno dešava", rekla je Lopez Lang.

Prvi nagovještaj zime

Djelovi SAD i Evrope osjetiće prvi dah zime ove nedelje, uz nagli prodor hladnog vremena koji bi mogao biti povezan sa poremećajem polarnog vrtloga.

Talas arktičkog vazduha izlio se nad Sjevernom Amerikom i Evropom u sredu i trajaće do vikenda - sa vrhuncem hladnoće u četvrtak ili petak u većini mjesta. To će donijeti rasprostranjen mraz, prvi u ovoj sezoni za veći dio istočnog dijela SAD i sjeverozapadne Evrope.

Ne očekuje se da ova hladnoća bude naročito ekstremna, ali će predstavljati oštar prekid neuobičajene topline tokom ljeta i jeseni u mjestima kao što su istočna obala SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo.

U SAD će gotovo svuda istočno od reke Misisipi biti zabilježeno najhladnije vrijeme još od proljeća, pri čemu će veći dio istočne polovine zemlje trpjeti temperature oko 4 do 8 stepeni Celzijusa ispod prosjeka za sredinu novembra. Slična neuobičajena hladnoća pogodiće i sjevernu Evropu.

Ovaj hladni talas se, međutim, neće dugo zadržati, jer se već sledeće nedelje u istočnom dijelu SAD i drugim regionima očekuje povratak temperatura iznad proseka.

"Ova nedelja bi mogla biti samo "predjelo", dok tek sledi mnogo snažnije "glavno jelo", rekao je Džuda Koen, klimatolog sa MIT-a.

Posledicama ovakvog poremećaja obično je potrebno nekoliko nedelja da se spuste u niže slojeve atmosfere, pa postoji povećan rizik od hladnijeg vremena i u istočnoj Sjevernoj Americi i u sjevernoj Evropi krajem novembra ili početkom decembra, dodao je on.

Faktor El Ninja

Poremećaji polarnog vrtloga ne znače automatski i ekstremnu hladnoću, naročito kada se dogode ranije u sezoni, prije nego što arktička hladnoća uopšte uspije da se nakupi - i kada postoji ogroman El Ninjo sa kojim se treba izboriti.

El Ninjo je "veliki siledžija koji gura atmosferu u određenom pravcu", rekla je Lopez Lang. Ona smatra da će njegov uticaj biti "toliko dominantan" da, iako možemo očekivati nešto hladnog vazduha, malo je vjerovatno da će to biti išta van okvira uobičajene zimske sezone.

Ejmi Batler, istraživač fizičar u Laboratoriji za hemijske nauke pri agenciji NOAA, slaže se sa ovim.

"Ono što mi se posebno ističe za naredni mjesec jeste veća vjerovatnoća za tople temperature u sjevernoj polovini SAD, što je vjerovatno povezano sa El Ninjom", rekla je ona.

Neki se ne slažu. Postoji pretpostavka da je "El Ninjo neka vrsta zahuktalog teretnog voza kojem ništa ne može stati na put", rekao je Koen sa MIT-a. On jeste važan, dodao je, ali "da li će biti hladnog vazduha ili ne zavisiće od ponašanja polarnog vrtloga".

Treba uzeti u obzir i uticaj globalnog zagrijevanja, rekao je Džejson Furtado, vanredni profesor meteorologije na Univerzitetu u Oklahomi. Zime su u prosjeku toplije nego što su bile prije samo nekoliko decenija.

"To znači da je sve relativno kada govorimo o bilo kakvom potencijalnom prodoru hladnog vazduha", rekao je on.

Atmosferski eksperiment

Izgleda da će polarni vrtlog ponovo brzo ojačati nakon ovog događaja, rekla je Batler iz agencije NOAA. „Moguće je da ovaj poremećaj neće imati mnogo snage da se zadrži“, navela je ona.

Ali moglo bi doći do novih poremećaja polarnog vrtloga.

"Ne bih se iznenadila ako bismo ove zime vidjeli još jedan", rekla je Lopez Lang. "A taj sledeći bi mogao biti onaj čije ćemo posledice zaista osjetiti.“

Ova jedinstvena zima pružiće naučnicima priliku da vide da li El Ninjo preuzima kontrolu nad vremenom ili polarni vrtlog i dalje može da pokaže svoju značajnu snagu.

"Atmosfera se priprema da postane pravi eksperiment", rekla je Lopez Lang. "Mislim da će biti veoma uzbudljivo to posmatrati."

(MONDO)