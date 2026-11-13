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Baka Prase molio policajce da ne pišu krivičnu prijavu: Otkriveno kako se pravdao, spominjao izvor prihoda

Baka Prase molio policajce da ne pišu krivičnu prijavu: Otkriveno kako se pravdao, spominjao izvor prihoda

Autor Dragana Tomašević
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Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pred državnim organima je tvrdio da je hapšenje inscenirao kao prenk i dio posla kojim zarađuje

Baka Prase molio policajce da ne pišu krivičnu prijavu: Otkriveno kako se pravdao, spominjao izvor p Izvor: bakaprase/Instagram

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pred državnim organima nakon što je izmislio da je uhapšen i to objavio na svom zvaničnom Instagram profilu, pokušavao je da opravda svoje ponašanje na društvenim mrežama, a kako Kurir nezvanično saznaje, njegova odbrana znatno se razlikuje od onoga što inače govori u javnosti.

Jutjuber, koji je poznat po provokativnom sadržaju i oštrom načinu komunikacije, tokom razgovora s nadležnima pozivao se na to da je inscenirao svoje hapšenje zarad takozvanog prenkovanja.

Pogledajte slike "hapšenja" koje je Ilić objavio na Instagramu:

Prema saznanjima Kurira, Ilić je na sve načine pokušavao da ubijedi nadležne da njegove aktivnosti na društvenim mrežama ne treba posmatrati kao nešto ozbiljno, već kao dio posla kojim se bavi i od kojeg zarađuje.

Navodno je molio da protiv njega ne bude podnijeta krivična prijava pravdajući se da takav sadržaj plasira isključivo zbog popularnosti i pregleda, od kojih, kako je objasnio, živi.

Izazivao paniku i nerede

"Imajući u vidu da je objavljivanjem lažnih informacija na svom Instagram profilu B. I. širio paniku u javnosti, protiv njega će biti podnijeta krivična prijava Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu zbog krivičnog djela izazivanje panike i nereda" navedeno je u saopštenju.

(Kurir, MONDO)

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Tagovi

Bogdan Ilić Baka prase hapšenje

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