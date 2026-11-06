Raselu Brendu prijeti dugogodišnji zatvor nakon presude za silovanje: Sudija jasan, evo koliko bi mogao da robija

Rasel Brend proglašen krivim za silovanje i s*ksualne napade, očekuje ga zatvorska kazna od 6 do 9 godina. Presuda biće izrečena 9. novembra.

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Britanski glumac i komičar Rasel Brend (51), bivši suprug pop zvijezde Kejti Peri, proglašen je krivim pred Krunskim sudom Sautvark u Londonu za jedno silovanje i tri seksualna napada. Porota je odluku donijela nakon višenedjeljnog suđenja, dok je izricanje presude zakazano za ponedjeljak, 9. novembar.

Prema riječima Kirsti Brimelou, predsedavajuće Veća advokatske komore, Rasel Brend se suočava sa kaznom od između 6 i 9 godina zatvora zbog krivičnih djela za koja je osuđen. Sudija u postupku je nakon donijete odluke jasno saopštio glumcu da mora da očekuje značajnu zatvorsku kaznu.

Odbijena kaucija: Glumac ostaje iza rešetaka

Iako je odbrana tražila puštanje na slobodu uz kauciju, sud je taj zahtev izričito odbio, pa će Brend izricanje konačne kazne sačekati u pritvoru. Osuđujuća presuda donijeta je po četiri tačke optužnice, dok je po dvije tačke za silovanje i jednoj za pokušaj nepristojnog napada oslobođen.

Detektivi upozoravaju: "I dalje je opasnost za žene"

Nakon donošenja presude, detektiv koji je vodio istragu izjavio je da glumac i dalje predstavlja opasnost za žene. Kako je istakao, zbog svoje "pozicije moći i povjerenja", kao i "miliona pratilaca", Brend i dalje nosi ozbiljan rizik po bezbjednost žena.

Žrtve iznijele jezive detalje iz perioda njegove najveće slave

Optužbe za koje je osuđen odnose se na period od 2004. do 2009. godine, kada je Brend bio na samom vrhuncu popularnosti u Velikoj Britaniji. Tokom četvoronedeljnog suđenja pred sudom su iznijeta potresna svedočenja žrtava. Najmlađa među njima opisala je kako ju je glumac 2009. godine silovao u svojoj kući u Hampstedu, istakavši da se osjećala potpuno poniženo i da je tretirana "kao komad mesa".

Brend je tokom celog postupka tvrdio da nije kriv i ponavljao da nikada nije imao s*ksualne odnose bez pristanka. Uprkos njegovim tvrdnjama, porota ga je proglasila krivim, a tačan broj godina koje će provesti iza rešetaka biće poznat 9. novembra.

Izvor: Žena.blic / MONDO