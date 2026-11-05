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"Ima tek 20 godina": Snežana Dakić u nikad izazovnijem izdanju, otkrila nepoznate detalje o ćerki (Video)

"Ima tek 20 godina": Snežana Dakić u nikad izazovnijem izdanju, otkrila nepoznate detalje o ćerki (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Jovana Milićević
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Poznata voditeljka Snežana Dakić progovorila je o svojoj ćerki i šta je savjetuje.

Snežana Dakić u nikad izazovnijem izdanju, otkrila nepoznate detalje o ćerki Izvor: MONDO

Snežana Dakić je dobro poznato lice koje je decenijama na TV ekranima, a dugo je nosila epitet i najljepših nogu srpskog džet seta.

Voditeljka se sada pojavila na jednom prijestoničkom događaju, koji je okupio mnogobrojne javne ličnosti, a za ovu priliku odlučila se za crni sako i bluzu sa dubokim dekolteom.

Pogledajte:

Otkrila kako se nosi sa izazovnim oblačenjem ćerke

Na pitanje novinarke MONDA da li sugeriše ćerki Lauri za dužinu suknje, rekla je:

"Pa ne, ona ima tek 20 godina i oblači se mnogo jednostavnije nego ja. Uglavnom nosi farmerke, i ako nosi haljine onda nosi dugačke. To je trend u njihovoj generaciji."

Poslušajte:

Podsjetimo, voditeljka Snežana Dakić iz braka sa biznismenom Vladimirom Mikićem ima ćerku Lauru, na koju je veoma ponosna. 

Evo kako ona izgleda:

Bonus video:

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Tagovi

Snežana Dakić ćerka

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