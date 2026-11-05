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Mia Borisavljević zasijenila sve na crvenom tepihu: Crni veo i krst oko vrata, a na haljini prava drama (Video)

Mia Borisavljević zasijenila sve na crvenom tepihu: Crni veo i krst oko vrata, a na haljini prava drama (Video)

Autori Marina Cvetković Autori Jovana Milićević
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Mia Borisavljević se pojavila na humanitarnom događaju u izdanju dostojnog svjetskim festivalima i manifestacija.

Mia Borisavljević zasijenila sve na crvenom tepihu: Crni veo i krst oko vrata, a na haljini prava dr Izvor: MONDO

Mnoge poznate dame potrudile su se da zablistaju na crvenom tepihu humanitarnog događaja u Beogradu. I dok se većina odlučila za elegantne crne toalete koje ističu figuru, bilo je i onih koje vole da eksperimentišu, poput Kaje Ostojić.

Pogledajte njeno izdanje:

Mia Borisavljević izdominirala

Međutim, kada se Mia pojavila, bilo je jasno da je pjevačica zvijezda večeri. Ona se potrudila da svoj stajling dovede do savršenstva - crna haljina optočena kristalima savršeno je istakla njenu figuru, a dramatičnosti je doprinio crveni dio na dnu kreacije.

Svoj izgled je zaokružila crnim velom i krstom oko vrata, a mi smo sve zabilježili, pogledajte:

Pogledajte i nešto svedenije izdanje voditeljke RTS-a Danijele Dimitrovske:

Bonus video:

Pogledajte

00:16
Danijela Dimitrovska u nikad užoj haljini ispozirala na crvenom tepihu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Bonus video:

Tagovi

mia borisavljević

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