Mia Borisavljević se pojavila na humanitarnom događaju u izdanju dostojnog svjetskim festivalima i manifestacija.
Mnoge poznate dame potrudile su se da zablistaju na crvenom tepihu humanitarnog događaja u Beogradu. I dok se većina odlučila za elegantne crne toalete koje ističu figuru, bilo je i onih koje vole da eksperimentišu, poput Kaje Ostojić.
Pogledajte njeno izdanje:
Mia Borisavljević izdominirala
Međutim, kada se Mia pojavila, bilo je jasno da je pjevačica zvijezda večeri. Ona se potrudila da svoj stajling dovede do savršenstva - crna haljina optočena kristalima savršeno je istakla njenu figuru, a dramatičnosti je doprinio crveni dio na dnu kreacije.
Svoj izgled je zaokružila crnim velom i krstom oko vrata, a mi smo sve zabilježili, pogledajte:
Pogledajte i nešto svedenije izdanje voditeljke RTS-a Danijele Dimitrovske:
Mia Borisavljević zasijenila sve na crvenom tepihu: Crni veo i krst oko vrata, a na haljini prava drama (Video)
Bonus video:
Bonus video: