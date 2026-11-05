Mia Borisavljević se pojavila na humanitarnom događaju u izdanju dostojnog svjetskim festivalima i manifestacija.

Izvor: MONDO

Mnoge poznate dame potrudile su se da zablistaju na crvenom tepihu humanitarnog događaja u Beogradu. I dok se većina odlučila za elegantne crne toalete koje ističu figuru, bilo je i onih koje vole da eksperimentišu, poput Kaje Ostojić.

Pogledajte njeno izdanje:

Mia Borisavljević izdominirala

Međutim, kada se Mia pojavila, bilo je jasno da je pjevačica zvijezda večeri. Ona se potrudila da svoj stajling dovede do savršenstva - crna haljina optočena kristalima savršeno je istakla njenu figuru, a dramatičnosti je doprinio crveni dio na dnu kreacije.

Svoj izgled je zaokružila crnim velom i krstom oko vrata, a mi smo sve zabilježili, pogledajte:

Pogledajte i nešto svedenije izdanje voditeljke RTS-a Danijele Dimitrovske:

Vidi opis Mia Borisavljević zasijenila sve na crvenom tepihu: Crni veo i krst oko vrata, a na haljini prava drama (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 7 / 7

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Pogledajte 00:16 Danijela Dimitrovska u nikad užoj haljini ispozirala na crvenom tepihu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

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