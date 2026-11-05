Stariju ćerku Mileta Kitića javnost nikada nije vidjela: Dobio je u 21. godini, a ona danas ne živi u Srbiji

Mile Kitić se prvi put oženio Bosiljkom, od koje se razveo 1983. godine.

Izvor: Pink tv screenshot

Mile Kitić decenijama je u braku sa koleginicom Martom Savić, sa kojom ima ćerku Elenu Kitić. Ipak, malo je poznato da je folker pre sadašnje supruge bio oženjen Bosiljkom, sa kojom je dobio prvu ćerku Sanju.

Pjevač se prvi put oženio sa svega 21 godinom, a od Bosiljke se razveo 1983. godine.

Iz tog braka dobio je ćerku Sanju, koja se nikada nije pojavljivala u medijima i danas živi preko okeana. Iako je rijetko viđaju, poznato je da je kao mlađa dolazila u posjetu porodici.

Sukob sa bratom i bjekstvo od kuće

O Miletovom odrastanju i porodičnim odnosima svojevremeno je govorio njegov stariji brat Nemanja. Otkrio je da je preuzeo brigu o mlađem bratu i omogućio mu školovanje dok su njihovi roditelji boravili u Americi. Ipak, kada je Mile odlučio da se posveti muzici, između braće došlo je do sukoba, budući da je Nemanja insistirao na tome da upiše fakultet.

O dramatičnom trenutku kada je Mile napustio porodični dom, njegov brat je ispričao:

"Dolazim ja kući jedno veče, a moja supruga plače. Kaže, Mile ostavio pismo, otišao je od nas. Nije prihvatio što sam ja rekao da muzika ne može da bude zanimanje, da mora na fakultet, pa je pobjegao. Imao je jedan hotel, ali Mile nije imao ličnu kartu i zbog toga nije mogao da uzme sobu. Otišao sam kod svog drugara u SUP i kažem mu o čemu se radi i tako se vratio Mile."

Oženio se sa 21 godinom

Nakon porodičnih nesuglasica, Mile se oženio Bosiljkom, sa kojom je dobio ćerku Sanju. Nedugo zatim, odlučio je da se pridruži roditeljima u Americi, gdje je jedno vrijeme živio sa suprugom i naslednicom. Ipak, život u inostranstvu nije ispunio njegova očekivanja, pa se vratio u Srbiju i nastavio muzičku karijeru.

Izvor: Pink tv /printscreen

"Kasnije, on se oženio, dobio ćerkicu Sanju i otišao je kod roditelja u Ameriku. Bilo je njemu fino tamo, ali se vratio, ipak nije to naše područje. Možeš tamo pjevati i zaraditi pare, ali nije to to. Bio je tamo jedno vrijeme sa suprugom Bosom i ćerkom. Vratio se i pridružio se Južnom vetru, koji je tada već bio ozbiljna muzička kuća. Posle je otišao u Beograd".

(Blic/MONDO)