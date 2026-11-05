Preminula glumica iz serije "Beverli Hils: 90210": Šok u Holivudu zbog preranog odlaska zvijezde (50)

Iznenadna smrt glumice iz popularne serije šokirala je svijet šou-biznisa.

Izvor: printscreen instagram/tmztv

Kimari Džonson, najpoznatija po ulozi u seriji "Beverli Hils, 90210", preminula je u 50. godini.

Glumica je preminula u srijedu nakon što je 27. oktobra doživjela "srčani zastoj" u svom domu u Los Anđelesu, izjavila je u četvrtak za TMZ njena nećaka Ronda Skot.

Džonsonova je hitno prebačena u bolnicu "Cedars-Sinai", gdje su joj ljekari dijagnostikovali aneurizmu srca. Skot je za ovaj medij navela da je Kimari preminula mirno u srijedu popodne, nakon što joj je srce prestalo da kuca, piše Page Six.