logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminula glumica iz serije "Beverli Hils: 90210": Šok u Holivudu zbog preranog odlaska zvijezde (50)

Preminula glumica iz serije "Beverli Hils: 90210": Šok u Holivudu zbog preranog odlaska zvijezde (50)

Autor Marina Cvetković
0

Iznenadna smrt glumice iz popularne serije šokirala je svijet šou-biznisa.

Preminula glumica iz serije "Beverli Hils: 90210": Šok u Holivudu zbog preranog odlaska zvijezde (50 Izvor: printscreen instagram/tmztv

Kimari Džonson, najpoznatija po ulozi u seriji "Beverli Hils, 90210", preminula je u 50. godini.

Glumica je preminula u srijedu nakon što je 27. oktobra doživjela "srčani zastoj" u svom domu u Los Anđelesu, izjavila je u četvrtak za TMZ njena nećaka Ronda Skot.

Džonsonova je hitno prebačena u bolnicu "Cedars-Sinai", gdje su joj ljekari dijagnostikovali aneurizmu srca. Skot je za ovaj medij navela da je Kimari preminula mirno u srijedu popodne, nakon što joj je srce prestalo da kuca, piše Page Six.

Tagovi

preminula glumica Kimari Džonson

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ