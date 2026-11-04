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Okružena koleginicama, a u ruci cigareta: Evo kako Mira Banjac izgleda u 97. godini, glumica objavila sliku (Foto)

Okružena koleginicama, a u ruci cigareta: Evo kako Mira Banjac izgleda u 97. godini, glumica objavila sliku (Foto)

Autor Dragana Tomašević
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Legendarna glumica Mira Banjac danas proslavlja 97. rođendan, a brojne kolege i poštovaoci njenog rada upućuju joj čestitke.

Okružena koleginicama, a u ruci cigareta: Evo kako Mira Banjac izgleda u 97. godini, glumica objavil Izvor: Instagram printscreen/lenabogdanovic

Mira Banjac jedna je od najvoljenijih glumica na ovim prostorima, a njena karijera traje više od sedam decenija. Dala nam je kultne likove i zasmejavala godinama, uprkos teškoj, privatnoj borbi koju je vodila u potaji, a na današnji dan je osvanula i slika sa proslave njenog 97. rođendana.

Mira je dan provela sa koleginicama, među kojima su Danica Ristovski i Srna Lango, koja je na Instagramu objavila zajedničku fotografiju sa velikom umjetnicom i posvetila joj dirljive reči.

"Ovoj vlasnici glume (u slobodno vrijeme Boginji) dođe 97. rođendan! Blago nam što svjedočimo tom čudu od osobe! Zauvijek nestvarno stvarna, Mira", napisala je Srna.

Njene riječi na poseban način oslikavaju koliko je Mira Banjac poštovana među kolegama, ali i koliko je svojim talentom i ličnošću ostavila trag u domaćoj kulturi.

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