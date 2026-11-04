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"Narod nema pojma da 90 posto pevača gura mafija": Šako Polumenta o pritiscima na estradi i ucenama

"Narod nema pojma da 90 posto pevača gura mafija": Šako Polumenta o pritiscima na estradi i ucenama

Autor Marina Cvetković
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Kako navodi Šako Polumenta, pretnje su se prenele i na njegovu porodicu, a kako ističe, dobijao je i ozbiljne opomene poput pretnji bombama.

Šako Polumenta o pritiscima na estradi i ucenama Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Pevač Šako Polumenta otvoreno je progovorio o paklu kroz koji je prošao kada je, kako tvrdi, odbio da sarađuje sa kriminalnim grupama.

"Estradna mafija vlada"

"Sećam se da je baš bilo gusto. Estradna mafija vlada, samo je pitanje koga će da targetiraju. Narod nema pojma koliko pevača je zapravo u tome, koliko njih nije uspelo da se odupre pritisku", otkrio je pevač.

Kako bi izbegao direktne sukobe i sačuvao samostalnost, bio je prinuđen da donese teške odluke i promeni planove nastupa, ali usledile su još brutalnije opomene.

"Nisam dozvolio da me bilo ko ucenjuje, zato sam se povukao i nisam pevao na prestižnim mestima, nego sam išao u dijasporu. Morao sam da se snađem i brzo mislim. Kad su videli da ne padam na provokacije, počeli su da pominju moju decu, da prete i pominju neke bombe. Nisam se dao uplašiti i bio sam dostojanstven iako mi nije bilo svejedno", naglasio je Polumenta jednom prilikom za Republiku.

Pevač ističe da se po načinu rada znatno razlikuje od većine kolega sa estrade, tvrdeći da je ostao potpuno nezavisan izvođač uprkos ogromnim pritiscima.

"Samostalan sam izvođač, za razliku od 90 odsto estradnjaka koje gura mafija ili veze koje imaju s jakim ljudima ili sponzorima. Mnogi nemaju hitove, već samo izađu i pevaju moje pesme. Krimosi su me startovali gde god da krenem, Švajcarska, Nemačka, ma svuda", ispričao je Šako.

"Proganjali su me na svaka 3 meseca"

"Proganjali su me na svaka tri meseca. Mnogi su se prepustili, ja nikada nisam i zato sam trpeo sankcije, svađao se, nema gde me nisu zabranjivali kad čuju da imam nastup. Nisam mogao da pevam ni u jednom klubu koji oni drže. Najveće zvezde kod nas su imale tih problema, a ja sam uspeo da se izborim za sebe i svoje mesto", zaključio je Šako Polumenta.

Bonus video:

(Blic / MONDO)    

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Šako Polumenta

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