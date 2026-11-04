Ivan Marinković optužio srpskog muzičara za prebijanje: Ove teške skandale su mnogi zaboravili

Ivan Marinković prije 12 godina je prebijen na ulici, ali to nije jedini skandal koji mu je obilježio karijeru

Izvor: Printscreen

Iako se trenutno u "Eliti 10" postavlja kao jedan od ključnih komentatora koji vješto provocira za crnim stolom i pazi da ne pređe granicu koja bi dovela do fizičkog kontakta, Ivan Marinković iza sebe ima biografiju prepunu skandala koji lede krv u žilama.

Njegovu rijaliti i javnu karijeru obilježili su brojni incidenti, problematični ispadi i težak privatni brodolom. Od javnog iznošenja najprljavijeg veša do potpunog otuđenja od sopstvene djece, što je kulminiralo time da je njegova ćerka Lena čak odlučila da se odrekne njegovog prezimena i uzme majčino, Tržan, Marinković je godinama unazad sinonim za turbulentan život i kontroverze koje javnost ne zaboravlja.

Imao problem sa alkoholom

Podsjetimo, on je svojevremeno završio i na sudu jer nije plaćao alimentaciju, liječio se od alkoholizma, hapšen zbog krađe buđole, napravio je dijete Miljani Kulić u rijalitiju, a prije 12 godina pretučen je nasred ulice.

On je tada za batine okrivio klavijaturistu Amadeus benda Aleksandra Stanimirovića, poznatijeg kao Aca Amadeus.

On je tada tvrdio da ga je u blizini zgrade u kojoj je tada živio u centru grada napao poznati muzičar sa prijateljima. Tukli su ga, kako je ispričao, metalnim šipkama. On je tada završio s podlivima, a prve fotografije nakon premlaćivanja objavio je Kurir.

Zelenaši

"Dobio sam dozvolu da javno kažem da me je napao Aleksandar Stanimirović. Dao sam izjavu policiji, a slijedi saslušavanje svjedoka i osumnjičenog. Smjestiću ga u zatvor. Pošto se pravi lud i spominje da se drogiram i dugujem pare zelenašima, poručujem mu da tim zelenašima kaže da sam svaki dan na istom mjestu", rekao je tada Marinković, koji tvrdi i da je u automobilu iz kog je Aca posmatrao kako ga tuku bila i djevojka zbog koje je došlo do incidenta.

Pala nagodba

Navodno, ona je u tom trenutku bila s Acom u vezi, a prije njega s Marinkovićem.

"Djevojka zbog koje se ovo desilo sjedjela je pored njega i vrištala, jer je pokušavala da odglumi da joj je teško. Zapravo, bilo joj je drago što me je Aca gazio autom. Logično je da je on sad u strahu i da priča gluposti", izjavio je Ivan.

Aca je negirao njegove optužbe, ali se na kraju nagodio s Tužilaštvom i platio kaznu od 1.200 eura, čime je izbjegao dalje krivično gonjenje.

(Kurir.rs/MONDO)