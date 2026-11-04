Na računima za električnu energiju u naredne tri godine stavka za prenos mogla bi biti niža za oko 15 odsto, a za distribuciju za oko sedam odsto, što bi moglo da utiče na smanjenje ukupnog računa za pet do šest odsto.

Izvor: Twitter

To bi se moglo desiti ukoliko se usvoji sadašnji nacrt izvještaja o regulatorno dozvoljenim prihodima, koje je uradila Regulatorna agencija za energetiku, za Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS). Izvještaji o analizi dokumentacije objavljeni su na sajtu REGAGEN-a prije dva dana, a javna rasprava o njima će trajati do 17. novembra.

Elektroprivreda (EPCG), kojoj pripada oko polovina računa na električnu energiju, svoju stavku aktivne - proizvođačke cijene može samostalno da mijenja, ali to nije radila već 17 godina. Prema informacijama “Vijesti” moguće je da EPCG sada, zbog loše energetske situacije i pokrenutih velikih investicija, poveća svoju stavku za iznos koji se smanjuje CGES-u i CEDIS-u, kako bi konačna cijena formalno ostala ista. Struja je sada najjeftiniji energent za grijanje, u odnosu na mazut, drva i pelet, što utiče na sada rekordnu potrošnju u domaćinstvima, pišu Vijesti.

Prema informacijama “Vijesti” Agencija predlaže da se dozvoljeni prihod CGES-a u naredne tri godine smanji za 107 miliona po osnovu pretplaćenih prihoda kompanije od korišćenja podmorskog kabla za Italiju, dok se i CEDIS-u smanji dio stavki za investicije i kupovinu novih pametnih brojila. To utiče na smanjenje odobrenog prihoda za budući trogodišnji period CGES-u za oko 15 odsto, a CEDISU za oko sedam odsto.

Prema informacijama “Vijesti”, vjerovatno je da će CEDIS uložiti žalbu na smanjenje predviđenih troškova iz investicionog plana, koji su trebali da se finansiraju sa stavke na računu za potrošače.

Iz Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) na pitanje “Vijesti” kazali su da u toku javne rasprave mogu biti iznijete primjedbe koje mogu uticati na konačne visine regulatornog dozvoljenog prihoda za CGES i CEDIS, tako da ne mogu sada precizno odgovoriti kako će to uticati na konačnu cijenu za potrošače.

“Saglasno odredbama podzakonskih akata koji uređuju pitanje utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda operatora prenosnog sistema električne energije, odnosno operatora distributivnog sistema električne energije, Odbor Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 2. novembra 2026. godine donio Zaključke, kojima su utvrđeni: Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu ‘Crnogorskog elektroprenosnog sistema’ za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za regulatorni period 1. 1. 2027 - 31. 12. 2029. godina, s predlogom regulatorno dozvoljenog prihoda i Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu ‘Crnogorskog elektrodistributivnog sistema’ za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za regulatorni period 1. 1. 2027 - 31. 12. 2029. godina sa predlogom regulatorno dozvoljenog prihoda. Izvještaji (uključujući i zahtjeve operatora sistema, s pripadajućom dokumentacijom), u skladu sa navedenim podzakonskim aktima, objavljeni su 2. novembra na sajtu REGAGEN-a. Istovremeno, upućen je javni poziv svim zainteresovanim licima da u narednih 15 dana uzmu učešće u javnoj raspravi o tekstu ovih izvještaja”, naveli su iz REGAGEN-a “Vijestima”.

Oni kažu da ih propisi obavezuju da, u ovoj fazi postupka, fokus bude na konsultovanju zainteresovane javnosti kroz javnu raspravu, kako bi se ispunili svi normirani principi utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda.

“Uvažavajući činjenicu da u toku javne rasprave mogu biti iznijete primjedbe, predlozi i sugestije, čije prihvatanje nužno znači izmjenu regulatorno dozvoljenog prihoda utvrđenog u ovoj fazi postupka (i sadržanog u pomenutim izvještajima), koji opredjeljuje i iznose cijena za korišćenje prenosnog, odnosno distributivnog sistema električne energije, odgovore na Vaša pitanja (o konačnoj cijeni za potrošače) možemo dati tek po okončanju predmetnog postupka. Davanje bilo koje procjene o cijenama bilo bi u koliziji sa propisanom obavezom REGAGEN-a da utvrdi regulatorno dozvoljeni prihod u zakonom propisanom roku, i ne bi bilo u funkciji istinitog informisanja građana”, naveli su iz ove Agencije.

Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) u periodu 2022/25. godine ostvario je prihode od naknada za korišćenje dalekovoda i pomorskog kabla za Italiju koji su za 107 miliona eura veći od onoga što im je tada kroz odobreni prihod predviđala Regulatorna agencija za energetiku.

Prema regulatornim pravilima taj višak prihodovanog novca im se odbija od njihove stavke na računu za domaće potrošače u narednom regulatornom periodu 2027-2029, odnosno računi za domaćinstva i ostale potrošače bi u narednom trogodišnjem periodu trebalo biti niži za taj iznos.

Iz CGES-a su ranije naveli da će im to značajno smanjiti prihode i dobit od 2027. godine, kao i da će im nedostajati novac za investicije.

Odbor direktora CGES-a je zbog toga u junu predložio da od ostvarenog profita za 2025. od 21 milion eura dijeli akcionarima dividendu od samo pet miliona.

CGES je za devet mjeseci ove godine ostvario neto profit od 19,3 miliona eura, dok je u istom periodu prošle godine dobit iznosila 16,6 miliona eura. Ukupna neraspoređena dobit kompanije na kraju septembra bila je 133,5 miliona eura.