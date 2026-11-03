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Sin Kolina Farela se pojavljuje u novom dokumentarcu: Nakon dijagnoze rijetkog poremećaja morao da ga smjesti u dom

Sin Kolina Farela se pojavljuje u novom dokumentarcu: Nakon dijagnoze rijetkog poremećaja morao da ga smjesti u dom

Autor Marina Cvetković
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Kolin Farel je pružio obožavaocima redak uvid u život svog najstarijeg sina Džejmsa u dirljivom trenutku.

Sin Kolina Farela se pojavljuje u novom dokumentarcu Izvor: Youtube printscreen / HBO MAX

Kolin Farel je pružio obožavaocima rijedak uvid u život svog najstarijeg sina Džejmsa (23), koji ima Angelmanov sindrom, u trejleru za svoj predstojeći HBO dokumentarac "The Slightest Touch" ("Najnežniji dodir").

Irski glumac (50) dobio je Džejmsa (23) sa bivšom djevojkom Kim Bordenejv. Džejmsu je kao malom djetetu dijagnostikovan Angelmanov sindrom, rijetko genetsko oboljenje koje utiče na nervni sistem i može izazvati kašnjenje u razvoju, poteškoće u govoru i kretanju, intelektualne teškoće i epileptične napade.

Pogledajte trejler i emotivne scene sa sinom:

The Slightest Touch dokumentarac trejler
Izvor: Youtube / HBO MAX

Dirljiva scena sa sinom   

U najavi koju je HBO objavio u srijedu, 28. oktobra, Kolin sedi pored svog sina tokom intervjua. Njih dvojica dijele osmjehe i smijeh prije nego što ponosni otac privije Džejmsa u topao zagrljaj, držeći ga čvrsto dok kamere bilježe taj nežan trenutak. Džejmsovo kratko pojavljivanje dio je dokumentarca koji prati Kolinovo blisko prijateljstvo sa Emom Fogarti, koja od djetinjstva živi sa još jednim rijetkim genetskim stanjem - buloznom epidermolizom.

Ovo stanje čini kožu izuzetno krhkom i sklonom stvaranju plikova, ponekad čak i nakon blagog trenja ili povrede. Eminim roditeljima je svojevremeno rečeno da možda neće preživjeti svoju prvu nedelju života, ali je ona od tada prevazišla sva očekivanja.

Kolin je takođe otac 17-godišnjeg Henrija, kojeg je dobio sa bivšom partnerkom Alicjom Bahledom-Curuš, koleginicom iz filma "Ondin".

Evo kako izgledaju Kolinovi sinovi:

Tagovi

Kolin Farel sin dokumentarac dijagnoza

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