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"Koriste moj lik": Hitno oglašavanje Mašana Lekića, voditelj emisije "Dosije" morao da reaguje

"Koriste moj lik": Hitno oglašavanje Mašana Lekića, voditelj emisije "Dosije" morao da reaguje

Autor Marina Cvetković
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Voditelj i autor poznate emisije, Mašan Lekić oglasio se na mrežama i hitno apelovao zbog videa koji kruže društvenim mrežama, a u kojima je iskorišćen njegov lik i djelo.

Hitno oglašavanje Mašana Lekića Izvor: MONDO

Kako je napomenuo u svojoj objavi, djelovi iz njegove emisije "Na mestu zločina", ali i njegov lik i djelo su iskorišćeni za lažni video.

- Na društvenim mrežama kruže video snimci u kojima se koriste moj lik, glas i inserti iz emisije "Na mestu zločina". Obavještavam vas da je u pitanju Al, i da ekipa emisije ni na koji način ne učestvuje u kreiranju ovakvih sadržaja - napisao je Mašan Lekić.

Mašan je, nakon što je uočio ovaj problem odlučio da javno apeluje i ogradi se od stvaranja ovakvog sadržaja.

Otkrio kako je nastao Dosije

Poznati voditelj je autor emisije "Dosije" s kojom se proslavio, a o ovom projektu je prije nekoliko godina govorio za Telegraf.

- Sve je počelo na potpuno neobičan način... Urednici su se dosjetili da, tada je još bila "Fox" televizija, vijesti traju sat vremena, što je zaista velika minutaža. Onda su se dosetili da svako od novinara nedeljno ima svojih 5 minuta. Pošto sam ja pratio crnu hroniku rekao sam "Ajde, ja ću da uradim neku rekonstrukciju". I uradio sam. Nisam tada imao ni budžet, nego su mi glumili pokojna baba, mama, tata, spremačice, kolege... Ovi kad su vidjeli oduševili su se! Uradio sam jedne nedelje, druge nedelje i onda su rekli "Imaš emisiju, 25 minuta traje". Rekao sam im da treba vremena za to, a oni "Ne, ne, ajde!" U vatru odmah... I tako, evo već 12 godina.

- Kada sam krenuo da radim prvo su to bili riješeni slučajevi gdje su sami policajci pričali, ali trebalo ih je pridobiti jer nisu bili povjerljivi prema novinarima. Trebalo je da prođu mjeseci i mjeseci provedeni po restoranima, druženju sa tim ljudima, da bi se oni otvorili. Onda su počele da pristižu priče. Godina po godina, počeli smo da radimo o beogrdskim klanovima, žestokim momcima... To je već mač sa dvije oštrice, jer klinci mogu da pomisle da to tako treba. Međutim, svaki taj lik je završo ili na dugoj robiji gdje mu je propala porodica, ili na groblju. I to je glavna poruka - da se kriminal nikada ne isplati! Možda oni nekad dođu do vrhunca, oko njih su lijepe djevojke, puni su para, zlata, voze se dobri automobili, putuje se... Ali, na kraju većina njih završi tako kako sam rekao.

Još slika pogledajte u galeriji:

(Telegraf / MONDO)  

Tagovi

Mašan Lekić oglašavanje lažno predstavljanje

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