"Opet kopa po ormanu mrtvih žena": Kim Kardašijan ponovo na udaru javnosti, mreže gore zbog novog snimka

Nakon što se našla na udaru kritika jer je nosila kultnu haljinu Merlin Monro i krst princeze Dajane, Kim se sada usmerila na ostavštinu legendarne glumice Elizabet Tejlor.

Izvor: Instagram printscreen / entertainmenttonight

Rijaliti zvijezda Kim Kardašijan ponovo je uspjela da šokira javnost, a ovoga puta razlog su dijamanti pokojne filmske dive Elizabet Tejlor i bizaran detalj iz prošlosti koji je sama otkrila.

Nakon što se našla na udaru kritika jer je nosila kultnu haljinu Merlin Monro i krst princeze Dajane, Kim se sada usmjerila na ostavštinu legendarne glumice. Tokom posjete prodavnici brenda "Bulgari" u Rimu, Kardašijanovoj su iz arhive izvadili ogrlicu i minđuše koje je Elizabet Tejlor svojevremeno dobila na poklon od supruga Ričarda Bartona.

Šokirala priznanjem

Međutim, ono što je izazvalo pravu buru na društvenim mrežama jeste Kimino priznanje pred kamerama:

"Kada je preminula, uveli su me u njenu kuću i pokazali mi njen sef sa svim nakitom prije nego što su ga ispraznili", izjavila je Kim, tvrdeći da je o tome razgovarala sa zvijezdom "Kleopatre" neposredno prije njene smrti.

U bijeloj toaleti sa dubokim dekolteom, vidno uzbuđena rijaliti zvijezda priznala je da je "preplavljena emocijama" i poručila da godinu želi da započne sa "energijom Elizabet Tejlor", uz zahvalnost stilisti Lou Rouču koji joj je omogućio ovaj susret sa draguljima.

"Na njoj izgleda jeftino"

Komentari na društvenim mrežama, međutim, nisu nimalo blagonakloni. Mnogi su njenu fascinaciju stvarima preminulih žena ocijenili kao neukusnu i morbidnu:

"Ona definitivno ima neku opsesiju mrtvim ženama."

"Kultna energija Elizabet Tejlor neće preći na tvoju porodicu samo zato što nosiš njene stvari. Kao ni suština Merlin Monro."

"Evo kako učiniti da ogrlica od 6,5 miliona dolara izgleda kao smeće."

"Nema sopstveni stil, a njene 'vještičje' prakse sakupljanja stvari pokojnih ikona su postale previše providne."

"Opet kopa po ormarima mrtvih žena".

Dok Kim ovaj potez vidi kao omaž velikanima i upijanje energije legendi zlatnog doba Holivuda, javnost je sve glasnija u osudi njenih pokušaja da kupi harizmu koju su ove zvijezde nosile.