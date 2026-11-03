Poznata glumica čekala tijelo ćerke (24) da stigne iz Francuske: Nalaz smrti nikada nije pročitala do kraja

Eva Ras otvoreno je govorila o najtežem periodu u životu.

Izvor: TV Kurir

Život Eve Ras obeležili su brojni uspjesi u glumačkoj karijeri, ali i teški porodični gubici. Najveća tragedija dogodila se kada je ostala bez ćerke Krune, koja je još kao djevojčica pokazivala izuzetan talenat za pisanje.

Kruna je već do svoje 12. godine objavila tri knjige, a školovanje je nastavila u Francuskoj. Ipak, njen život prekinut je prerano. Preminula je 1993. godine, u 24. godini života.

Evu je ova tragedija zadesila nakon smrti supruga, slikara i pisca Radomira Stevića Rasa, pa se u kratkom periodu suočila sa dva velika porodična gubitka.

Policija joj saopštila najstrašniju vijest

Legendarna glumica se i danas sjeća dana kada su joj policajci zakucali na vrata. Trebalo je da putuje u Suboticu na premijeru, ali se umjesto odlaska na predstavu suočila sa viješću koja joj je zauvijek promijenila život.

"Taj dan je trebalo da idem na premijeru u Suboticu i čekala sam kola da dođu po mene. Zvoni interfon, ja kažem da ću odmah sići dole, a oni odgovore: "Ne, mi ćemo doći kod vas". Tri policajca su došla u moj stan i pitaju me da li je moja ćerka bila u Parizu, a ja kažem: "Pa, ona je sada tamo", a oni meni kao iz topa: "Pa, ona je umrla!" Tako sam ja saznala. Naravno, oni ništa nisi znali o tome, nego su me poslali da idem u Ministarstvo spoljnih poslova da mi oni kažu. Ali ni tamo ništa nisu znali. Pa su mi portiri rekli, onako, da me utješe valjda: "Ako niko ništa ne zna, možda je vaša ćerka i živa." To me je nekako držalo u nadi da zaista jeste. Na kraju su mi u policiji u Ljermontovljevoj rekli da je umrla, posle tri dana. Bio je to 3. jul 1993. Jedva sam uspjela, uz pomoć ministra spoljnih poslova i još nekih ljudi, da deportujem Krunino tijelo i da je ovde sahranimo. Uz kovčeg smo dobili i nalaz obdukcije, francuska policija ništa nije otkrila i zapisali su da je umrla prirodnom smrću. Kruna se nije predozirala i ništa joj nije falilo da bi tek tako nestala. Ja sam kasnije pričala nekim mojim kumovima da se ona tamo u Parizu možda upetljala u neke mračne stvari, politiku, i da je zato francuska policija napisala onako u izvještaju. Onda mi je moj kum Milenko Vučetić, pisac, rekao da pričam radnju kao iz filma "Nikita" i da to nema veze sa realnošću. Ne znam, tako je Bog htio", rekla je Eva, koja je priču o svojoj mezimici ispričala kroz knjigu "Djevojka koji nisu naučili da kaže ne".

Sumnje u uzrok smrti i priče o narkoticima

Kruna je u Francuskoj nastavila studije, ali je njena budućnost naglo prekinuta. Nakon smrti pojavile su se različite priče o tome šta se dogodilo, a među njima i tvrdnje da je preminula od posledica konzumiranja narkotika. Eva Ras je takve navode odlučno odbacivala i iznosila svoje objašnjenje, prema kojem je njena ćerka mogla da ima naslednu srčanu anomaliju.

Izvor: Kurir TV printscreen

"Te priče je ovih dana pobio jedan doktor Todorović. Kad je Kruna umrla '93. godine, laser još nije bio toliko primjenjivan u medicini. Pošto je umrla u Parizu, čak i da su ga imali, ne bi znali... Ras je imao problem sa srcem, i obično ženska djeca genetski nasljeđuju – ako je otac imao loše srce, u 90% slučajeva i dijete može da naslijedi. Danas laserom mogu da vide zadebljanje srčane maramice - od toga je umrla i Olja Ivanjicki. I moja ćerka je, sa 24 godine, od genetski nasleđene anomalije mogla da umre. To su nevidljive stvari, manje od milimetra, ali mogu da zaustave srce. A pošto nikog nije bilo tu, bila je sama... Znate da su je našli mrtvu dok je ljuštila narandžu..."

"Nikad nisam do kraja pročitala policijski izvještaj o njenoj smrti"

Eva Ras navodi da nikada nije dovodila u pitanje zvanične nalaze francuske policije, prema kojima je smrt njene ćerke nastupila prirodnim putem. Iako su joj mnogi savjetovali da ode u Pariz i pokuša sama da otkrije šta se dogodilo, glumica nije vidjela razlog da sumnja u rezultate istrage.

Izvor: TV Kurir

"Ja nisam kreten. Francuska policija je toliko poznata u svijetu, ako oni meni pošalju da je umrla prirodnom smrću, kako ja da odem u Pariz i korigujem francusku policiju, koja je najrigoroznija na planeti? Svi su govorili dok sam čekala da mi se tijelo vrati: moraš da ideš, moraš da saznaš… A oni su poslali ogroman dopis, gdje su imali svaki minut njenog života", navodi Eva.

Ipak, postoji jedan detalj koji posebno govori o težini koju je ova tragedija ostavila na glumicu. Iako je dobila obiman policijski izvještaj o poslednjim trenucima života svoje ćerke, nikada nije uspjela da ga pročita u cjelosti.

"Moj kum Milenko Vučetić i ja smo neke delove pročitali, ali nismo sve", ispričala je Eva u podkastu Životna priča.