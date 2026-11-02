Seka Aleksić pokazala majku Ibrimu: Otkrila kako su slavile i Bajram i slavu, a unuci joj dali poseban nadimak

Seka Aleksić otvoreno govori o svom djetinjstvu i bliskosti sa majkom, koja je muslimanske vjeroispovesti, i njihovom zajedničkom poštovanju tradicija.

Izvor: Instagram printscreen / seka_aleksic

Pjevačica Seka Aleksić imala je teško djetinjstvo, ali joj ljubavi nikada nije falilo tokom odrastanja kraj majke Ibrime. Njih dvije su jako bliske, a Seka nerijetko na mrežama podijeli pokoju sliku sa majkom. Seka Aleksić se trudi da svojoj majci uljepša svaki momenat.

Majka pjevačice je muslimanske vjeroispovesti, o čemu je Seka otvoreno i sa ponosom govorila u emisiji "Balkanskom ulicom".

"Znam i hrišćanske i muslimanske običaje"

Iako su različitih vjera, u njihovoj porodici se oduvijek njeguju i poštuju tradicije obe strane.

Tokom suživota sa očuhom, Sekina majka je spremala slavu, a u njihovoj kući se i danas podjednako obilježavaju svi praznici. Pjevačica redovno odlazi kod majke za Bajram gde zajedno pripremaju svečani ručak.

"Moja mama je meni u Lipolistu kupila jednu malu ikonu Svete Petke i rekla da je to zaštitnica žena. Moja mama koja je, dakle, muslimanka... Ali moja mama je kasnije, kada smo živjeli sa očuhom, spremala i slavu. U našoj kući se spremao i Bajram i dan danas je tako. Moja majka naravno slavi Bajram, ja odlazim kod mame, pravimo ručak... Mislim, nema tu nikakve razlike. Znam običaje i jedne i druge strane".

"Mama je pustila da sama odlučim da li ću da se krstim ili ne"

"Takođe, pjevačica je istakla da joj je majka pružila potpunu slobodu izbora kada je u pitanju religija, a iste vrijednosti tolerancije, ljubavi i poštovanja danas sa suprugom Veljkom prenosi i na njihovu djecu.Moja mama je pustila da sama odlučim da li ću da se krstim ili ne. Našu djecu Veljko i ja učimo da je nana, oni moju mamu zovu nana... Da je nana muslimanske vjeroispovesti da vjeruje u Alaha, da smo mi pravoslavci da vjerujemo u Gospoda Isusa Hrista. To je ljudi sve toliko normalno i toliko lijepo", rekla je ona tada.

Izvor: Blic / MONDO