Zorica Marković se prisjetila snimanja "Tesne kože" i varnica sa Vojom Brajovićem.

Izvor: Youtube printscreen/azriel321

Pjevačica Zorica Marković podsjetila se snimanja kultnog filma "Tesna koža" i otkrila detalje saradnje sa glumačkim legendama Milanom Lanetom Gutovićem i Vojom Brajovićem. Kako je istakla, izuzetno je srećna što je imala priliku da bude deo projekta koji smatra najgledanijim u istoriji tog tipa filma na našim prostorima.

Zorica Marković se sa velikim poštovanjem prisjetila pokojnog kolege Laneta Gutovića, istakavši da joj neizmjerno nedostaje.

"Imala sam sreću da upoznam te ljude i da učestvujem u tom projektu, po meni najgledanijem u istoriji tog tipa filma. Šojić (Milan Lane Gutović, prim. aut.), moj brat, više se ne rađa. Mnogo mi nedostaje. U šminkernici, dok su njemu namještali brkove, plakali smo od smijeha šta je sve izvaljivao, laka mu zemlja".

Zorica Marković feat. Srećko Šojić - Lijte, kiše Izvor: YouTube

Pogledi sa Vojom Brajovićem

Pjevačica je priznala da su se tokom snimanja rodile simpatije i uzajamni pogledi između nje i Voje Brajovića. Prisjetila se kako je to izgledalo iza kamera dok se snimala jedna od scena.

"Kada je počelo snimanje, dok je kamera išla po šinama, Voja Brajović sjedi i gleda ga ispod šešira. Pa tako nešto malo smo se gledali, u fazonu 'ala bih te ja'. To mi je bilo slatko i simpatično. Naravno, nikada ništa nije bilo".

Atmosfera na snimanju bila je prepuna smijeha, a pojedine scene su morale više puta da se ponavljaju zbog reakcija cijele ekipe na setu.

"Šest puta smo vraćali scenu kada Voja Brajović sjedi i Šojić ulazi sa telohraniteljem, i momak koji je radio na kranu se tresao, nema kadra jer umire od smijeha. Statisti su se smijali. Pola scena koje su ubačene su toliko bile dobre, a nisu bile u planu".

Vidi opis "Gledali smo se u fazonu 'ala bih te ja'": Zorica Marković raskrinkala slavnog glumca, sijevali pogledi na setu Voja Brajović 11. 5. 1949. Voja Brajović Voja Brajović Voja Brajović: 11. 5. 1949. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mondo - Petar Stojanović Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MONDO/Petar Stojanović Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 6 / 6 AD

Izvor: Kurir / MONDO