Zorica Marković se prisjetila snimanja "Tesne kože" i varnica sa Vojom Brajovićem.
Pjevačica Zorica Marković podsjetila se snimanja kultnog filma "Tesna koža" i otkrila detalje saradnje sa glumačkim legendama Milanom Lanetom Gutovićem i Vojom Brajovićem. Kako je istakla, izuzetno je srećna što je imala priliku da bude deo projekta koji smatra najgledanijim u istoriji tog tipa filma na našim prostorima.
Zorica Marković se sa velikim poštovanjem prisjetila pokojnog kolege Laneta Gutovića, istakavši da joj neizmjerno nedostaje.
"Imala sam sreću da upoznam te ljude i da učestvujem u tom projektu, po meni najgledanijem u istoriji tog tipa filma. Šojić (Milan Lane Gutović, prim. aut.), moj brat, više se ne rađa. Mnogo mi nedostaje. U šminkernici, dok su njemu namještali brkove, plakali smo od smijeha šta je sve izvaljivao, laka mu zemlja".
Pogledi sa Vojom Brajovićem
Pjevačica je priznala da su se tokom snimanja rodile simpatije i uzajamni pogledi između nje i Voje Brajovića. Prisjetila se kako je to izgledalo iza kamera dok se snimala jedna od scena.
"Gledali smo se u fazonu 'ala bih te ja'": Zorica Marković raskrinkala slavnog glumca, sijevali pogledi na setu
"Kada je počelo snimanje, dok je kamera išla po šinama, Voja Brajović sjedi i gleda ga ispod šešira. Pa tako nešto malo smo se gledali, u fazonu 'ala bih te ja'. To mi je bilo slatko i simpatično. Naravno, nikada ništa nije bilo".
Atmosfera na snimanju bila je prepuna smijeha, a pojedine scene su morale više puta da se ponavljaju zbog reakcija cijele ekipe na setu.
"Šest puta smo vraćali scenu kada Voja Brajović sjedi i Šojić ulazi sa telohraniteljem, i momak koji je radio na kranu se tresao, nema kadra jer umire od smijeha. Statisti su se smijali. Pola scena koje su ubačene su toliko bile dobre, a nisu bile u planu".
"Gledali smo se u fazonu 'ala bih te ja'": Zorica Marković raskrinkala slavnog glumca, sijevali pogledi na setu
Voja Brajović
11. 5. 1949. Voja Brajović
Voja Brajović
Voja Brajović: 11. 5. 1949.
Izvor: Kurir / MONDO