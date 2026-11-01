Na imanju Zmaja od Šipova, pored stare kuće, nalaze se spomenici posvećeni porodici. Otkrijte kako izgleda njegov svakodnevni život.

Izvor: Youtube printscreen/ Srednja Bosna Danas

Bivši rijaliti učesnik Ilija Grahovac, u javnosti poznatiji kao Zmaj od Šipova, živi na porodičnom imanju u mjesto Čifluk. Na njegovom ogromnom, ali potpuno zapuštenom posjedu, domaće medije je dočekala stara, trošna kuća napravljena, ni manje ni više, nego od blata.

Da stvar bude gora, ispred kuće se nalazi samo obična kada u kojoj curi voda preko crijeva, a kako je komšinica rekla, Zmaj nema ni toalet, a do skoro nije imao ni struju, jer mjesecima nije plaćao račune.

Vidi opis Živi u kući od blata, nema ni toalet: Zmaj od Šipova u dvorištu digao 7 spomenika u obliku krsta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen/ Srednja Bosna Danas Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Youtube printscreen/ Srednja Bosna Danas Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Youtube printscreen/ Srednja Bosna Danas Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Youtube printscreen/ Srednja Bosna Danas Br. slika: 4 4 / 4

Pored trošne kućice, na imanju trunu i stara, pokvarena auta, kao i dvije potpuno urušene drvene šupe koje samo što se ne sruše.

Podsjetimo, Zmaj od Šipova je na svom imanju napravio sedam spomenika u obliku krsta.

"Ovo je Grahovčevo imanje. Ovo je moja pradedovina i tu sam odrastao. Podigao sam sedam spomenika, staroj majci Boji i svom ocu Jovi, svom bratu Rajku, Dragoji, sebi, dedi i babi Draginji. A onaj najveći spomenik je moj, krst koji je gore sedam metara, dolje u zemlji tri metra. To će se još gore dorađivati, ovo je samo ugrubo. Tu će sad biti brušenje pa napisi, pa će tu i biti kovana ograda, pa će to da liči nešto", rekao je Zmaj od Šipova.

Inače, na porodičnom imanju za sada počiva samo njegova majka Boja, ali Ilija planira da na svoj posjed naknadno prebaci i posmrtne ostatke oca, babe i dede sa gradskog groblja.

"Jeste, jeste, ona je tu. Ako Bog da da uskoro prenosim svog oca, brata, babu i dedu, a kada dođe vrijeme i ja ću biti sahranjen uz onaj veliki krst. Biće tamo moja slika, kad sam rođen i kada sam se preselio na onaj drugi svijet", rekao je Ilija Grahovac.

Izvor: Telegraf / MONDO