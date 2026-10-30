Pjevač Milan Topalović Topalko tokom prethodnih godina postao je jedno od prepoznatljivih lica studentskog pokreta, čiju je borbu sve vreme otvoreno podržavao, ne odričući se svojih stavova.

Izvor: Instagram/topalko.top

Zbog svog političkog angažmana i javnih istupanja, Milan Topalović Topalko našao se među onima koji su postali simbol studentske liste koja je pobijedila na izborima u Srbiji prije samo pet dana i time zatvorila jedan od najneizvjesnijih izbornih ciklusa.

Topalko se od izbornog raspleta nije oglašavao, a sada je prvi put za Kurir govorio o svemu što je ostalo iza njega, godinama borbe, ali i osjećaju koji ga danas ispunjava.

„Ja sam rekao svima ko je bio korektan prema meni, a ja sam uvijek korektan prema takvim ljudima. Osjećam se samo kao dio ljudi koji je dao doprinos onome što je mogao i ništa više od toga“, rekao je pjevač.

Topalko se dotakao i teme podjela na estradi, koje su posebno došle do izražaja kada je riječ o političkim stavovima. Topalko smatra da je iznošenje ličnog mišljenja pravo svakog pojedinca, bez obzira na profesiju.

„Lična stvar svakog čovjeka jeste da li će iznijeti svoje mišljenje protiv vlasti ili za vlast. Isto je kada su pjevači u pitanju, ali možemo nabrajati i ljude iz ostalih djelatnosti. Ja sam ostvario još jednu borbu u životu i nije mi prva. Hvala dragom Bogu što sam ostao živ i zdrav“, rekao je pjevač.

Od nekoga ko se godinama zalagao za promjene mnogi bi možda očekivali slavlje nakon izbornog rezultata, ali Topalko priznaje da je njegov doživljaj pobjede sasvim drugačiji.

Vidi opis Topalko nije slavio posle pobjede studenata: Prvi put se oglasio i otkrio zašto, spomenuo i podelu među kolegama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/topalko.top Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/topalko.top Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/topalko.top Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/topalko.top Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/topalko.top Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/topalko.top Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/topalko.top Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/topalko.top Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/topalko.top Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/topalko.top Br. slika: 10 10 / 10

„Ja nijesam slavio, dobio sam svoj mir“, rekao je Topalko.

Za pjevača pobjeda studentske liste ne predstavlja i konačan odgovor na sve ono zbog čega se, kako kaže, godinama borio. Njegova očekivanja od onih koji su preuzeli odgovornost za budućnost zemlje jasna su:

„Očekujem da sada svi oni koji su u vlasti i njihovi prijatelji, koji su se bogatili na tuđoj nesreći, odgovaraju za svoja djela, bez izuzetka“, zaključio je Topalko.

(Kurir, MONDO)