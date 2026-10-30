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"Naravno da se stidim": Nataša Bekvalac otkrila zbog koje izjave se i danas kaje, a svi je odlično znate (Video)

"Naravno da se stidim": Nataša Bekvalac otkrila zbog koje izjave se i danas kaje, a svi je odlično znate (Video)

Autor Jovana Milićević
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Sve se dogodilo tokom snimanja emisije "Hitorama" na MTV-ju, kada je Sergej Trifunović bio voditelj.

Nataša Bekvalac otkrila zbog koje izjave se i danas kaje, a svi je odlično znate Izvor: Pink printscreen

Pjevačica Nataša Bekvalac poznata je po spontanosti i izjavama koje se godinama prepričavaju, a jedna od njih nastala je tokom televizijskog sukoba sa glumcem Sergejem Trifunovićem. Iako je od tada prošlo mnogo godina, njihov verbalni okršaj i čuvena replika i danas se pamte.

Sve se dogodilo tokom snimanja emisije "Hitorama" na MTV-ju, kada je Sergej bio voditelj, a Nataša gošća. Pjevačica je trebalo da izvede pjesmu "Čistija", a prilikom najave, koju je Sergej pročitao, pjevačica je pobijesnila.

Zbog da jedeš g izjava Nataše Bekvalac
Izvor: Youtube/Nemmos

"Ja neću ovakvu najavu", rekla je Nataša.

"Zbog?", upitao je Sergej.

"Zbog da jedeš g**na", odbrusila je Bekvalčeva.

"Naravno da se stidim"

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Nataša Bekvalac se prisjetila upravo te situacije kada ju je Ognjen Amidžić upitao koje svoje izjave se najviše stidi. 

"Pa stidim se zbog da jedeš go*na", priznala je pjevačica i nasmijala sve u studiju. 

"To je ušlo u anale", dodao je voditelj. 

"Ušlo je, ali naravno da se stidim", zaključila je Nataša.

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Nataša Bekvalac izjava

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