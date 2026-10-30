"Gasi kamere": Pevač doživeo veliku tragediju pa se povukao iz javnosti, a sad ogolio dušu pred kamerama

Dragan Krstić Crni dugo se nije pojavljivao u javnosti, a pre godinu dana je gostujući u jednoj emisiji otkrio nepoznate detalje iz privatnog života.

Izvor: Youtube/Grand Magazin

Pevač Dragan Krstić Crni nedavno je otkrio da je samo u godinu dana doživeo ogromnu tragediju kada je ostao bez oba roditelja.

Izvor: Youtube/Grand Magazin

Naime, on se dugo nije pojavljivao u javnosti, a pre godinu dana je gostujući u jednoj emisiji otkrio nepoznate detalje iz privatnog života.

Na samom početku emisije "Grand magazin", voditeljki su privukle pažnju njegove tetovaže, pa ga je upitala da objasni koje je njihovo značenje:

"Opa, znači, nisam očekivao, ja sam mislio to muzička emisija i pričamo samo o pesmama", rekao je on, na šta je voditeljka dodala: "Hoćemo, naravno. Ako vam smeta to pitanje, ja mogu da promenim."

"Gasi kamere, ajde... Pa šalim se, počelo je to od detinjstva. Kad sam dolazio na raspuste tu u okolini Beograda kod mog strica i strine i sad dosta moje familije je u to vreme preko živelo, bilo je tu mnogo starijih rođaka koji su svi imali tetovaže i to sam toliko kao dete zavoleo, imao sam nekih par tetovaža tad i sam sam ima pionirske radove", objasnio je on.

U daljem razgovoru dotakao se i tragedije koja se dogodila.

"Nažalost da, malo ko zna, ja sam siroče. Imao sam samo 15 godina kada su mi otac i majka umrli i to samo u godinu dana", rekao je on.

Kako je ispričao, ne seća se tog perioda i da mu je drago što je na kraju izašao na pravi put.

"Ne, mnogo puta sam razmišljao i čak i pričao sa mojim dragim prijateljima, pogotovu kada neko od njih ima neke probleme. Onda pokušavam da budem motivacioni govornik i dam mu neki primer da mu olakšam. Iskreno se i ne sećam tog perioda, nešto da bih mogao sad da kažem da sam patio ili... Nikakav osećaj nemam da bih sada mogao da kažem da sam 'pao u bedak neki', samo se ne sećam tog vremena. U tim godinama ostati bez roditelja, ostati bez ikog svog... Pa šta očekivati od deteta nego da ode nekim stranputicama?", objasnio je on.