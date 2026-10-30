U kineskom gradu Đinan čak 110 robota modela Expedition A3 sinhronizovano je plesalo zahvaljujući sistemu koji precizno prati svaki njihov položaj.

Izvor: X / @ErenChenAI

Čak 110 humanoidnih robota istovremeno je plesalo, skakalo i menjalo formacije, a da pritom nijedan nije udario u drugog. Ovaj neobičan prizor zabeležen je u Kini, gde je kompanija AGIBOT postavila novi Ginisov rekord za najveći broj humanoidnih robota koji sinhronizovano plešu.

Nastup je održan 24. oktobra u gradu Đinan, , gde su roboti modela Expedition A3 izvodili su sinhronizovane pokrete, pravili talasaste formacije i menjali raspored, a u jednom trenutku formirali su i broj 2026.

Događaju je prisustvovao predstavnik Ginisove knjige rekorda, koji je potvrdio broj robota i kompaniji uručio zvanični sertifikat. Zanimljivo je da su, prema tvrdnjama AGIBOT-a, svih 110 robota standardni modeli iz redovne proizvodnje, a ne posebno prilagođeni uređaji za ovaj nastup.

A hundred AGIbot A3 https://t.co/JF0319qXa7 — Eren Chen (@ErenChenAI)October 25, 2026

Ali kako je uopšte moguće uskladiti toliki broj robota?

Za to je zaslužna platforma LinkBots, koja omogućava centralizovano upravljanje čitavom grupom. Ona koristi 5G i Wi-Fi mreže za komunikaciju, dok UWB tehnologija omogućava praćenje položaja robota sa preciznošću od nekoliko centimetara.

Zahvaljujući tome, roboti mogu da održavaju rastojanje, zajedno koordiniraju i izbegnu sudare, bez potrebe da operater upravlja svakim pojedinačno.

Platforma podržava i planiranje kretanja oko prepreka, mada njene mogućnosti još nisu dovoljno proverene van kontrolisanih uslova.

Iako ovakav ples ne dokazuje da su roboti spremni za složene poslove u stvarnom svetu, AGIBOT, koji je ove godine otvorio pogon i u Srbiji, već pokazuje ambicije i u drugim oblastima. Kompanija je u avgustu osvojila 46 medalja, uključujući 18 zlatnih, na drugim Svetskim igrama humanoidnih robota, u disciplinama poput atletike, hotelskih usluga i reagovanja u hitnim situacijama.