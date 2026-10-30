Jakov Milatović čestitao je Dan crnogorskog parlamentarizma, ističući značaj 120 godina parlamentarne tradicije i jačanja demokratskih institucija.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Povodom Dana crnogorskog parlamentarizma, 31. oktobra, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je čestitke predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine Crne Gore, poslanicama i poslanicima, kao i zaposlenima u parlamentarnoj službi, ističući da jubilej 120 godina crnogorskog parlamentarizma predstavlja priliku za jačanje demokratskih institucija, političke odgovornosti i povjerenja građana.

Predsjednik Milatović podsjetio je da su donošenjem Ustava za Knjaževinu Crnu Goru 1905. godine i konstituisanjem prve Narodne skupštine 31. oktobra 1906. godine na Cetinju postavljeni temelji parlamentarne demokratije i institucionalnog narodnog predstavništva u Crnoj Gori.

„Jubilej 120 godina crnogorskog parlamentarizma prilika je da se podsjetimo na vrijednosti koje čine osnov demokratskog društva: dijalog, međusobno uvažavanje i odgovornost prema građanima. Skupština Crne Gore mora ostati mjesto argumentovane rasprave, slobodne razmjene mišljenja i donošenja odluka koje doprinose razvoju države, jačanju institucija i unapređenju kvaliteta života svih građana”, poručio je predsjednik Milatović.

Posebno je ukazao na potrebu unapređenja izbornog sistema kroz uvođenje otvorenih izbornih lista.

„Nakon više od vijeka postojanja, vrijeme je da Skupština načini novi demokratski iskorak i da, kroz uvođenje otvorenih izbornih lista, obezbijedi direktnu vezu između građana i njihovih izabranih predstavnika. To je inicijativa koju sam Skupštini i formalno uputio u decembru 2024. godine. Ona predstavlja put izgradnje povjerenja, jačanja odgovornosti i transparentnosti, ali i način da našu demokratiju učinimo otpornijom u vremenu pred nama. Ukoliko ćemo da imamo poslanike u Evropskom parlamentu, onda i crnogorska Skupština mora da ima evropske standarde i način izbora svojih poslanika”, poručio je predsjednik Milatović.

Govoreći o završnoj fazi evropskih integracija, predsjednik je naglasio da parlament ima posebno važnu ulogu u sprovođenju reformi, jačanju vladavine prava i ostvarivanju strateškog cilja Crne Gore: članstva u Evropskoj uniji.

„Politička zrelost, spremnost na kompromis i dosljedno sprovođenje reformi od ključne su važnosti za ostvarivanje našeg strateškog cilja: članstva u Evropskoj uniji”, istakao je Milatović, pozivajući na zajednički rad uprkos političkim razlikama.

Na kraju, predsjednik je poručio da 120 godina crnogorskog parlamentarizma predstavlja vrijedno istorijsko nasljeđe, ali i obavezu da se demokratske institucije nastave razvijati kroz odgovoran rad, dijalog i posvećenost evropskim vrijednostima, u interesu sadašnjih i budućih generacija.

„Srećan Dan crnogorskog parlamentarizma!”, zaključio je predsjednik Milatović.