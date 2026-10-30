Nikšićanin je teže povrjeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u mjestu Podbožur.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nikšićanin V.M. (31) zadobio je teže tjelesne povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć na magistralnom putu Nikšić-Vilusi u mjestu Podbožur, prenosi RTNK.

Ovom mediju je iz policije nezvanično potvrđeno da je V.M. bio suvozač u vozilu kojim je upravljao njegov sugrađanin A.M.( 28) koji je zadobio lake tjelesne povrede.

V.M. je upućen u Risansku bolnicu, dok je A.M. zadržan na Odjeljenju hirurgije nikšićke bolnice.