Predstavnici MUP-a, Ministarstva odbrane i SMATSA-e razgovarali su o unapređenju sistema traganja i spašavanja vazduhoplova.

Izvor: MONDO/Balša Janković

U Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) održan je sastanak posvećen sistemu traganja i spašavanja (SAR) vazduhoplova, sa ciljem sagledavanja mogućnosti za njegovo dalje unapređenje i prilagođavanje savremenim operativnim potrebama, saopštili su iz MUP-a.

Sastankom je rukovodio državni sekretar u MUP-u Petar Koprivica, a prisustvovali su predstavnici Direktorata za zaštitu i spašavanje, Sektora granične policije i Direktorata za međunarodnu saradnju i evropske integracije MUP-a, Ministarstva odbrane, odnosno komandant Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore Bojan Popadić, kao i predstavnici Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), predvođeni zamjenikom direktora Rajkom Uskokovićem.

“Na sastanku je ocijenjeno da postojeći sistem traganja i spašavanja funkcioniše dobro, uz zajedničku ocjenu da ga je potrebno kontinuirano razvijati i unapređivati u skladu sa savremenim tehnologijama, operativnim iskustvima i potrebama svih nadležnih institucija”, dodaje se u saopštenju.

Kao jedan od ključnih zaključaka dogovoreno je da Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrene inicijativu za formiranje međuresornog radnog tijela koje će, na stručnom i operativnom nivou, raditi na ažuriranju postojećeg Sporazuma o operativnom postupanju prilikom pružanja usluga i međusobne komunikacije kod traganja i spašavanja vazduhoplova.

Kako se dodaje, radno tijelo će, kroz neposrednu saradnju nadležnih operativnih i tehničkih službi, sagledati postojeća rješenja i pripremiti prijedlog unaprijeđenog Sporazuma, koji će nakon pribavljanja potrebnih saglasnosti biti usklađen sa aktuelnim operativnim potrebama i savremenim standardima u oblasti traganja i spašavanja.

„Naš cilj je da postojeći, funkcionalan sistem dodatno unaprijedimo i učinimo ga još efikasnijim i spremnijim da odgovori na sve potencijalne izazove. U ovakvim situacijama najvažniji su brzina reakcije, jasne procedure i dobra koordinacija svih institucija“, poručio je državni sekretar Petar Koprivica.

Zajednički je ocijenjeno da kontinuirana međuinstitucionalna saradnja predstavlja ključ za dalje jačanje sistema zaštite i spašavanja i bezbjednosti građana.