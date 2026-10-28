Nataša Bekvalac za imanje u Vojvodini uložila 200.000 eura, a sad ga izdaje: Evo koje pjevačice su se tu udale

Pevačica Nataša Bekvalac, poseduje veliko imanje u selu Čenej, nedaleko od Novog Sada, koje je u proteklim godinama postalo atraktivna lokacija za privatne proslave.

Izvor: Youtube/TOP MANIFEST/Printscreen

Mnogi pevači svoj novac ulažu u nekretnine, te kupuju stanove i vile na najatraktivnijim lokacijama u Beogradu ili na moru. Međutim, Nataša Bekvalac i Seka Aleksić rešile su da svoje oaze mira sviju na izolovanim mestima, daleko od gradske vreve.

I dok Seka sa svojom porodicom živi na svom imanju u Staroj Pazovi u vili koju je platila pola miliona evra, Nataša je svoje skocakala i rešila da izdaje.

Pogledajte kako izgleda:

Trospratna vila sa bazenom na 3.500 m2

Ovo prostrano imanje prostire se na više od 3.500 kvadratnih metara i obuhvata velelepnu trospratnu vilu sa bazenom, uređeno dvorište, pomoćne objekte, kao i dodatne sadržaje koji ga čine pogodnim kako za boravak, tako i za organizaciju raznih događaja.

Pažljivo osmišljen enterijer

U centru imanja nalazi se moderna vila sa tri nivoa, koja, prema dostupnim informacijama, odiše luksuzom i funkcionalnošću. U prizemlju se nalaze dve prostrane dnevne sobe povezane sa kuhinjom i kupatilom, što prostor čini idealnim za okupljanja i veća druženja.

Na spratu su smeštene spavaće sobe, dok se iznad njih prostire veliki balkon sa pogledom na dvorište i centralni deo imanja – bazen koji je postao prepoznatljiv simbol ove lokacije. Enterijer je, prema navodima, uređen u modernom stilu, sa fokusom na prostranost, svetlost i komfor.

Pogledajte i kako izgleda kuća unutra:

Prostrano dvorište

Imanje je okruženo uređenim zelenilom i ograđeno visokom živom ogradom, što obezbeđuje dodatnu privatnost. Na parceli se nalaze i dodatni objekti, uključujući letnjikovce i pomoćne kućice, kao i pažljivo uređene travnate površine i vrtove.

Centralno mesto zauzima bazen, oko kog se često organizuju razna snimanja i proslave, što je ovo imanje učinilo poznatim i na društvenim mrežama.

Uložila 200.000 evra i pretvorila ga u unosan biznis

Kako su ranije pisali domaći mediji, u ovo imanje je navodno uloženo oko 200.000 evra. Pored ličnog uživanja, prostor je osmišljen i kao komercijalni objekat koji se izdaje za privatne događaje poput rođendana, venčanja i snimanja spotova.

Prema tim navodima, jedno izdavanje može dostići i do 800 evra, što ovu nekretninu čini i značajnim izvorom dodatnih prihoda.

Poznate pevačice se udale na ovom imanju

Imanje je već bilo domaćin brojnih javnih ličnosti i muzičkih izvođača. Među njima se pominju i pevačice Katarina Grujić i Tamara Milutinović, koje su na ovoj lokaciji organizovale privatna slavlja i snimale muzičke spotove u ambijentu pored bazena.

Zahvaljujući svojoj estetici i funkcionalnosti, prostor je postao popularan izbor za produkcije i evente koji zahtevaju luksuzan i vizuelno atraktivan ambijent. Zvanični Instagram profil imanja, redovno objavljuje fotografije sa različitih događaja, čime se dodatno promoviše kao ekskluzivna lokacija za proslave i snimanja.