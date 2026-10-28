Velike svetske zvezde stižu u Evropu: Koncerti koji će obeležiti 2027. a nećete morati daleko od Srbije

Evropa će i 2027. godine ugostiti brojne svetske muzičke zvezde.

Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO

Neki izvođači već su najavili koncerte, a raspored nastupa postepeno se popunjava. Za ljubitelje muzike to je prilika da omiljene izvođače slušaju uživo, često uz kratko putovanje u neku od susednih zemalja.

Izdvojili smo evropske gradove u kojima će 2027. godine nastupati velike muzičke zvezde, a koji bi mogli da budu idealna destinacija za ljubitelje koncerata.

Oasis

Britanski rok bend Oasis, koji se ponovo okupio 2025. godine, prema najavama nastavlja sa koncertima i 2027. godine. Na spisku su nastupi u Minhenu 2, 3. i 6. jula, Amsterdamu 16. i 17. jula, kao i Rimu 26, 29. i 30. jula.

Sijena Spiro

Mlada britanska pevačica Sijena Spiro, koja poslednjih godina privlači sve veću pažnju, takođe planira nastupe širom Evrope. Prema najavljenom rasporedu, u Amsterdamu bi trebalo da peva 14. i 15. marta, u Kelnu 18. marta, a u Milanu 27. marta.

Hari Stajls

Hari Stajls najavio je evropsku turneju pod nazivom "Together, Together". Među gradovima u kojima bi trebalo da nastupi su Berlin, gde su navedeni koncerti 2, 3. i 9. jula, i Rim, u kojem su nastupi najavljeni za 7. i 8. avgust. U planu su i koncerti u Madridu i Parizu.

Džejms Blant

Britanski muzičar Džejms Blant takođe planira niz evropskih koncerata tokom 2027. godine. Hrvatskim obožavaocima posebno bi mogli da budu zanimljivi nastupi u Milanu 27. februara, Beču 7. marta i Budimpešti 9. marta.

Čarli XCX

Čarli XCX, prema najavama, priprema evropske koncerte nakon izlaska albuma "Music, Fashion, Film". Među navedenim nastupima su oni u Amsterdamu 22. februara i Parizu 24. februara. Koncert u francuskoj prestonici trebalo bi da bude poslednji na evropskom delu turneje.

Tedi Svims

Američki pevač Tedi Svims takođe bi trebalo da nastupa širom Evrope tokom marta i aprila. Među najavljenim koncertima su oni u Berlinu 11. marta, Pragu 20. marta i Beču 21. marta. Upravo bi Beč mogao da bude jedna od zanimljivijih opcija za publiku iz Hrvatske.

Tejm Impala

Australijski muzički projekat Tejm Impala, iza kojeg stoji Kevin Parker, prema najavama ponovo dolazi u Evropu. Hrvatska za sada nije među navedenim koncertnim lokacijama, za razliku od 2022. godine, kada je Tejm Impala nastupio u pulskoj Areni.

Među najavljenim koncertima za 2027. godinu su nastup u Kelnu 17. juna i dva koncerta u Roterdamu, 7. i 8. juna.