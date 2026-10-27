Dragana Mirković 10 godina nije pričala sa Džejom: Tek sada isplivala istina o svađi o kojoj se dugo ćutalo

Poznati pjevači Dragana Mirković i Džej nisu bili u dobrim odnosima jednu deceniju.

Izvor: Instagram / dragana_mirkovic

Iako je bila slomljena kada je čula da je preminuo, Dragana Mirković deset godina nije razgovarala sa Džejom Ramadanovskim.

"'Nedelja, a više te ja zagrliti neću…'. Tvoje srce je uvijek nesebično davalo ljubav i zato danas, kada je prestalo da kuca, sa sobom odnosiš i dio svih nas koji smo te voljeli. Putuj sa ađelima, dragi moj Džej, i neka tvoja duša nađe mir koji si u životu najmanje imao. A sve što si u ovom prekratkom boravku ovdje učinio, nikada neće biti zaboravljeno. Jer, legende ne umiru", napisala je popularna pjevačica kada se opraštala od kolege.

Objavila je tada i zajedničke fotografije. Srećni, najsmijani, namontirani, u novogodišnjem ambijentu… Zajedno su išli na turneje, prolazli kroz razne životne situacije, čak joj je Džej jednom gledao u dlan i "predskazao" joj da će roditi dvoje djece.

Međutim, bilo je i dana kada u njihovom odnosu nisu cvjetale ruže, a počelo je 1996. godine.

Džej je u jednoj emisiji demantovao navode Dragane Mirković, koja ga je nedelju dana ranije „napala” jer je izjavio da je Ceca Ražnatović zasluženo osvojila sve nagrade u 1995. godini.

"Poštujem Draganu, ona je moj veliki kolega, velika zvijezda, ali volim da pravdu isteram na vidjelo", rekao je tada pjevač i dostavio pismeni dokaz sa statističkim podacima na kojem se jasno vidi ko je na prvom mestu među estradnim ličnostima i sa koliko procenata.

Dragana Mirković i Džej kasnije su se pomirili, a pjevačica je očigledno odavno zaboravila na "incident".

"Mnogo smo radili zajedno, poštovali se, voljeli, i to njegovo 'sestro' kada se vidimo, bilo mi je mnogo drago."

Džej je često bio Draganin gost u Beču, posebno poslednjih godina njegovog života, kada mu je pomogla oko operacija, ali i da dobije penziju, pošto je tamo bio prijavljen.

"Svoje ljude ne zaboravljam, do kraja sam bila sa njim", istakla je pjevačica.

Izvor: Alo / MONDO