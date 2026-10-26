Donald Tramp pred svima komentarisao zadnjicu Niki Minaž: Nastala pometnja, pa se izvinjavao

Reperka je predsjedničkim avionom stigla da podrži republikance, ali je njen dolazak obilježio i Trampov komentar koji nije imao veze sa izborima.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Donald Tramp je tokom predizbornog skupa u Mičigenu pažnju sa republikanskih kandidata preusmjerio na izgled Niki Minaž. Američki predsjednik pred okupljenima je komentarisao njenu zadnjicu, pozvao je da ustane, a zatim dodao da se nada da je nije uvrijedio.

Reperka se kasnije pridružila na bini i pozvala birače da podrže republikance na predstojećim izborima za Kongres.

Tramp je najprije govorio o fizičkom izgledu republikanskog senatora iz Ohaja Džona Hasteda, prisjećajući se svojih ranijih komentara o njemu. Potom je usred obraćanja pomenuo Niki Minaž, koja je bila među prisutnima.

-Usput, maloprije sam vidio jednu lijepu zadnjicu. Niki Minaž. To je teško ne primijetiti - rekao je Tramp.

Pozvao ju je da ustane, što je publika ispratila aplauzom i povicima. Zatim je dodao da se nada da njegov komentar nije shvatila kao uvredu i poručio da je vole.

Komentarisao senatora, pa pomenuo reperku

Niki Minaž je u Mičigen doputovala predsjedničkim avionom, a pred okupljenima se pojavila u zlatnom odijelu modne kuće Guči. Skup je održan u nedelju, 25. oktobra, u Port Hjuronu, u završnici kampanje za izbore na sredini predsjedničkog mandata.

U svom obraćanju podržala je republikanske kandidate i istakla značaj predstojećeg glasanja.

- Zaista nam je potrebno da svi ti sjajni ljudi budu izabrani, jer je ovo velika prekretnica za našu zemlju - poručila je Minaž.

Govoreći o predsjedniku, ocijenila je da je "promijenio energiju zemlje" i dao joj "budućnost kojoj može da se raduje". Tramp joj je nakon govora uzvratio pohvalama, rekavši da nikada nije izgledala ljepše, kao i da je pametna i da razumije situaciju.

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Od kritika do "najveće obožavateljke"

Ovo nije prvi put da reperka javno staje uz Trampa. Ranije je sebe nazivala njegovom "najvećom obožavateljkom", iako je tokom njegovog prvog predsjedničkog mandata kritikovala pojedine njegove politike.

(Kurir / MONDO)