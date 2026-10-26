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Tea Tairović hitno operisana: Popularna pjevačica sinoć primljena u bolnicu, bila životno ugrožena

Tea Tairović hitno operisana: Popularna pjevačica sinoć primljena u bolnicu, bila životno ugrožena

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Tea Tairović hitno operisana zbog unutrašnjeg krvarenja, ali se sada uspješno oporavlja nakon operacije.

Tea Tairović hitno operisana: Popularna pjevačica sinoć primljena u bolnicu, bila životno ugrožena Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Tea Tairović sinoć je hitno primljena u bolnicu, gdje su ljekari nakon pregleda odlučili da je neophodna hitna operacija.

Kako mediji nezvanično saznaju, razlog za ovu brzu intervenciju bilo je unutrašnje krvarenje zbog kojeg je pjevačica u jednom trenutku bila i životno ugrožena.

Srećom, operacija je protekla u najboljem redu i Tea se trenutno uspješno oporavlja.

Povodom cijele situacije ubrzo se oglasila i njena PR služba, koja je potvrdila da je pjevačica sada van životne opasnosti.

"Tea Tairović je sada dobro. Ne bismo da iznosimo detalje njenog zdravstvenog stanja. Ona će se lično oglasiti javnosti kada bude bila u mogućnosti. Molimo za razumijevanje", poručili su iz njenog tima.

(Mondo)

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Tea Tairović operacija

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