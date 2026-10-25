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"Prevario sam ženu sa 21 godinu mlađom”: Pevač o aferi zbog koje se razveo nakon 11 godina braka i deteta

"Prevario sam ženu sa 21 godinu mlađom”: Pevač o aferi zbog koje se razveo nakon 11 godina braka i deteta

Autor Ana Živančević
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Husein Alijević Husa otkriva razloge raspada braka sa Bebom, uključujući njene poslovne obaveze i njegovu brigu o detetu.

Pevač o aferi zbog koje se razveo nakon 11 godina braka i deteta Izvor: Instagram/screenshot

Nekadašnji frontman popularne dens grupe "Beat Street", Husein Alijević Husa, ponovo je skrenuo pažnju javnosti otvorenim i neočekivanim priznanjem o razlozima raspada svog dugogodišnjeg braka sa pevačicom i koreografkinjom Bebom.

Husa Alijević i Beba su nakon višegodišnje veze proveli 11 godina u braku u kom su dobili dete. Međutim, pevač je otkrio da je loš period trajao čak četiri godine pre nego što su konačno odlučili da stave tačku na svoju zajednicu.

Posao i preuzimanje brige o detetu

Prema Husinim rečima, ključni jaz između njih nastao je zbog Bebinih prekomernih poslovnih obaveza oko plesne škole.

"Moja bivša žena je svakodnevno bila odsutna mnogo veći broj sati nego što je meni normalno", izjavio je pevač, dodajući da je zbog njenog odsustva od po 15 sati dnevno on preuzeo potpunu brigu o devetomesečnoj bebi i hranio je na flašicu. Naglasio je da mu je u tom trenutku dete bilo jedini prioritet i da ga u tom periodu ne bi zanimalo ni da su ga zvali da peva u Holivudu.

Priznanje o neverstvu bez pokajanja

Najveću prašinu u javnosti podigao je njegov odgovor na pitanje da li se poljubio sa svojom sadašnjom suprugom Andreom dok je još bio u zvaničnom braku sa Bebom.

Pevač je bez ulepšavanja odgovorio potvrdno: "Da. Kako se uzme, ne kajem se zbog toga, mislim da je to najlepša stvar koja mi se desila u životu".

Ipak, Husa je naglasio da prvu suprugu nije ostavio direktno zbog druge žene, već isključivo zato što odnos u braku već godinama nije funkcionisao.

Brak sa 21 godinu mlađom Andreom

Nakon razvoda od Bebe, Husa je uplovio u bračne vode sa Andreom, koja je od njega mlađa 21 godinu. Pevač ističe da im velika razlika u godinama nikada nije predstavljala prepreku.

Gostujući u emisiji na Hype TV-u, otkrio je i kako funkcioniše njihova svakodnevica: "Mora malo ljubomore da ima, kao mali začin uvek je dobra da napravi dinamiku u vezi. Sa moje strane ima malo, ali sa njene više".

Izvor: Blic / MONDO

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Husein Alijević Husa

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