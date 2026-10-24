Maja Odžaklijevska otkrila je nepoznate detalje o vezi sa Borom Čorbom, iznenadivši sve svojim pričama iz mladosti.

Izvor: MN Press

Poznata pjevačica Maja Odžaklijevska otkrila je nedavno da je svojevremeno bila u vezi sa slavnim rokerom Borom Čorbom. Ona je podijelila nepoznate detalje iz mladosti koje do tada nije javno pričala, iznenadivši baš sve.

"Zabavljali smo se! Ja sam tada išla na Beogradsko proljeće... ", započela je Maja priču, a voditelj ju je odmah zaustavio:

"Čekajte, stanite! Neke su žene pratile vojnike!", rekao je kroz smijeh, aludirajući na poznatu pjesmu "Dva dinara, druže".

Vidi opis Za njom je ludila cijela Jugoslavija, a malo ko zna da je voljela Boru Čorbu: Pjevačica priznala sve o njihovoj vezi Riblja Čorba "Pogledaj dom svoj anđele" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Youtube Sputnjik Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press/arhiva Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Youtube Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube/Riblja Čorba Official channel Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: RTS/Screensh Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 11 11 / 11

"Bio je lijep, kao lutka", ubacila se Suzana Mančić, a Maja se nadovezala:

"Bio je dobar kao dobar dan! Divan čovjek, staložen, pristojan, talentovan... ", govorila je Maja s osmjehom na K1 televiziji.

Maja Odžaklijevska je otkrila da smatra da joj je Bora posvetio stih i to u pjesmi "Dva dinara, druže", naročito sledeće riječi: "Kost u grlu, koliko košta kad unutra plačem...".

"Imala sam 12 takozvanih brakova"

Maja Odžaklijevska je jednom prilikom govorila o neuspjelim brakovima, te istakla da se razvodila jer nije mogla da podnese zvocanje.

"Imala sam 12 takozvanih brakova. Kako dođe onaj momenat da krene zvocanje ili ponašanje koje mi se ne dopada, ja strpam sve stvari u kese za đubre i kažem: 'Stvari su ti ispred'. Ćao, doviđenja i novi brak. Moja majka je govorila: "Jedan se otegao, drugi se protegao", izjavila je ona tad.

Izvor: Blic / MONDO