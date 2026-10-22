U Gučiju od glave do pete, a cijena "prava sitnica": Jelena izgrmjela u centru grada, samo za čarape dala 24.000 dinara

Pjevačica Jelena Karleuša juče je na promociji novog albuma Seke Aleksić oduševila izgledom, ali i šokirala cijenom odjevnih komada

Izvor: MONDO

Pjevačica Jelena Karleuša pojavila se juče na promociji novog albuma Seke Aleksić i iste sekunde privukla pažnju svih prisutnih.

Razlozi za to je pojavljivanje sa Aleksandrom Ševom, njenim novim, 25 godina mlađim dečkom, ali i njen izgled.

Jelena je od glave do pete bila odjevena u luksuzne komade čuvenog italijanskog brenda Guči.

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Samo jakna ovog modnog brenda je koštala 3.200 eura, dok je uz nju ponijela i Guči hulahopke, koje koštaju oko 210 eura. Ni ostatak stajlinga nije bio ništa manje luksuzan, pa je tako na nogama imala visoke Guči čizme do kolena, čija se cijena procenjuje na oko 2.300 eura.

Poseban detalj bila je i čvrsta Guči mini-torbica, u obliku malog koferčića, sa prepoznatljivim GG dezenom i zlatnim okovima. Slični modeli ovog luksuznog brenda dostižu cijenu od 2.500 do 3.500 eura.

Da ni modni dodaci nisu bili slučajan izbor, pokazala je i crnim Guči naočarima za sunce sa širokim, upečatljivim okvirom, čija se cena za slične modele kreće između 500 i 650 eura.

Kada se saberu procenjene cijene svih navedenih komada, dolazi se do iznosa od 8.710 do 9.860 eura.

Pogledajte i snimke Jelene Karleuše u skupocjenoj odjeći: