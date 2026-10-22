Glumca poslije snimanja najljepše scene odvezli u bolnicu: Isplivala bolna tajna "Prijatelja", pio 55 tableta dnevno

Sestra Metjua Perija, čuvenog Čendlera iz "Prijatelja", otkrila s kakvim se problemima suočavala porodica

Izvor: Youtube / Friends

Sestra glumca Metjua Perija izjavila je da je čuvena epizoda serije "Prijatelji", u kojoj se njegov lik Čendler ženi Monikom, bila gorko-slatka za njegovu porodicu, jer nisu znali da li će ikada imati priliku da ga vide kako staje na "ludi kamen" u stvarnom životu.

Glumac, koji se tokom cijelog života povremeno borio sa zavisnošću, nikada se nije oženio niti je imao djecu, preminuo je 2023. godine u 54. godini usljed akutnog dejstva ketamina.

"Kada smo gledali to vjenčanje, svi smo znali da je on to želio u životu. Želio je partnerku i želio je djecu”, rekla je njegova sestra Mia Peri Bovik za magazin "Pipl” u intervjuu objavljenom u srijedu.

Izvor: Netflix

Prema riječima sestre Metjua Perija, gledanje njenog brata kako se ženi u seriji „Prijatelji” bilo je teško za njegovu porodicu, jer nisu bili sigurni da li će ikada vidjeti da se tako nešto desi i u stvarnom životu.

U novom intervjuu navela je da je porodica bila svjesna koliko je ozbiljna bila njegova zavisnost od droga, ali su takođe znali da je on želio suprugu i djecu.

Monika, koju tumači Kortni Koks, i Čendler, lik koga igra Peri, vjenčali su se u finalu sedme sezone ove hit serije, emitovanom 2001. godine. U svojoj knjizi iz 2022. godine, "Prijatelji, ljubavnice i velika strašna stvar", Peri je otkrio da je odmah nakon završetka snimanja scene vjenčanja "vraćen u centar za liječenje... u kamionetu kojim je upravljao tehničar".

U svojim memoarima, napisanim prije smrti, Peri je naveo da su gledaoci na osnovu njegove tjelesne težine u ovoj popularnoj seriji mogli da zaključe u kojoj se fazi zavisnosti nalazio.

"Kada imam višak kilograma, u pitanju je alkohol; kada sam mršav, u pitanju su pilule. Kada imam bradicu, u pitanju je velika količina pilula", napisao je on, dodajući da je pred kraj treće sezone nabavljao 55 tableta Vikodina dnevno — jer bi se u suprotnom osjećao veoma loše.

U novembru 2020. godine otkrio je da je zaprosio svoju tadašnju djevojku, književnu agentkinju Moli Hurvic, ali je par raskinuo šest mjeseci kasnije. U to vrijeme, Peri je preko svog predstavnika za javnost izjavio: „Ponekad stvari jednostavno ne uspiju, a ovo je jedan od tih slučajeva. Želim Moli sve najbolje.”

U svojoj knjizi napisao je da je bio „potpuno ošamućen” (pod dejstvom supstanci) kada je zaprosio Hurvicovu, te da je za samu veridbu saznao tek kasnije, priznao je da se čak ni ne sjeća da ju je zaprosio, jer je bio pod uticajem droga.

(Stil, MONDO)