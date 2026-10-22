Oštećeno muško lice je podnijelo prijavu u policiji u Herceg Novom protiv S.R, navodeći da ga je neposredno prije toga povrijedila nožem na gradskoj pijaci u Herceg Novom.

Policija u Herceg Novom uhapsila je danas S.R. iz tog grada, zbog sumnje da je, na štetu oštećenog muškarca, izvršila krivično djelo ubistvo u pokušaju, saopštili su iz Uprave policije.

Oštećeno muško lice je, naime, pristupilo u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi, gdje je podnijelo prijavu protiv S.R, navodeći da ga je neposredno prije toga povrijedila nožem na gradskoj pijaci u Herceg Novom.



Policijski službenici su odmah postupili po prijavi. Prijavljena S.R. je pronađena i dovedena u policijske prostorije. Od nje je oduzeto sredstvo za koje se sumnja da je korišćeno u izvršenju krivičnog djela – nož, kao i još jedan nož koji je posjedovala. O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, kao i državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Od S.R. je u policijskim prostorijama prikupljeno obavještenje na zapisnik u odnosu na prijavljeni događaj. Oštećenom muškarcu je ukazana pomoć u zdravstvenoj ustanovi, naveli su iz policije.



"Preduzete su policijsko – tužilačke mjere i radnje tokom kojih su prikupljeni dokazi i utvrđene relevatne činjenice, na osnovu kojih se sumnja da je S.R. danas, 22.10.2026. godine, oko 07.50 časova, pokušala da liši života oštećenog muškarca na način što mu je, na prostoru gradske pijace u Herceg Novom, zadala jednu ubodnu ranu nožem u predjelu lijeve strane grudnog koša.

Nadležni državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici se, nakon sagledavanja spisa predmeta, izjasnio da se u radnjama S.R. stiču bitni elementi krivičnog djela ubistvo u pokušaju i naložio da se lice liši slobode, te da mu se privede uz krivičnu prijavu". kazali su iz policije.

"Osumnjičena S.R. će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti privedena postupajućem tužicu na dalju nadležnost, zbog sumnje da je izvršila navedeno krivično djelo", zaključili su iz UP.