U roditeljskim Viber grupama širom Crne Gore danas je podijeljena poruka majke Sandre Smolović, koja navodi da je njen sin zadobio teške povrede tokom učestvovanja u opasnom izazovu koji ona povezuje sa TikTokom.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Majka maloljetnog dječaka iz Kotora, Sandra Smolović, upozorila je na opasnosti izazova na društvenim mrežama, nakon što je njen sin, prema njenim riječima, tokom jednog takvog izazova povezanog sa TikTokom zadobio teške povrede. Među njima su nagnječenje mozga, krvarenje moždanih ovojnica, fraktura lobanje, povrede dva vratna pršljena, hematomi na jetri i prelomi vilice.

Ona je za Portal RTCG kazala da je pred porodicom teška borba, ali da se nada da će se dječak oporaviti bez posljedica. Istakla je i važnost razgovora roditelja sa djecom o rizicima koje nose ovakvi izazovi, kako bi se spriječilo da se slični slučajevi ponove.

Kako prenosi RTCG, poruka majke danas je podijeljena u roditeljskim Viber grupama širom Crne Gore, a u njoj je apelovala na roditelje da obrate pažnju na aktivnosti djece na društvenim mrežama i razgovaraju sa njima o mogućim posljedicama opasnih izazova.

Sandra za RTCG kaže da se događaj desio na putu od škole do kuće u Kotoru.

“Moj sin je prekjuče zbog igrice koja je aktuelna na TikToku umalo izgubio život. Ja sada ne znam tačno koliko je vremena bio bez znakova života, ali je za mene to bila čitava vječnost. Šta sam proživjela i proživljavam još uvijek, svjedoci su mi Bog i ljudi oko mene“, navodi se u poruci.

Ona objašnjava da je riječ o opasnom izazovu koji podrazumijeva prekidanje disanja i mjerenje izdržljivosti bez vazduha.

“Igra se sastoji u tome da onaj koji je iza leđa rukom prekida disanje i da se mjeri koliki je izdržaj bez vazduha. Moje dijete se u tom izdržaju onesvijestilo i prilikom pada zadobilo povrede: nagnječenje mozga, krvarenje moždanih ovojnica, frakturu lobanje, nagnječenje dva vratna pršljena i hematome na jetri. Pritom je, prilikom pada na lijevu stranu, polomilo viličnu, jagodičnu i sinusnu kost. Znate li kako je kada ljekar kaže da je vaše dijete ozbiljno životno ugroženo i da će samo vrijeme pokazati kakve posljedice iz toga mogu proizaći? Da se ovakve situacije ne bi ponovile više nikome, morate preduzeti sve kako biste objasnili djeci šta je igra, a šta je opasno po život“, navodi se u poruci.

Ona kaže da njenom sinu sada predstoji dugačak put do oporavka i da će mu ta igra oduzeti vrijeme koje niko ne može vratiti.

“Neće moći da ide u školu, neće moći da se bavi sportom, a traume koje je preživio pratiće ga cijelog života. Njegovo lijepo lice biće puno ožiljaka i svaki put kad se pogleda u ogledalo vratiće mu se sjećanje na taj nemio dan. U par sekundi promijeni se cijeli život. Zato, molim vas, pričajte sa svojom djecom, jer jedino tako možemo spriječiti da se ovakve situacije ponove“, upozorila je majka.