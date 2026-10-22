Nakon spekulacija da je Kim Džong Un doživio teško moždano krvarenje i preminuo u bolnici u Pekingu, državna agencija Sjeverne Koreje objavila je nove fotografije diktatora u obilasku izložbe u Pjongjangu kako bi dokazala da je živ.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Sjeverna Koreja je objavila fotografije diktatora Kim Džong Una kao "dokaz da je on živ", nakon glasina da je preminuo od moždanog krvarenja, prenio je Dejli mejl.

Fotografije, navodno prikazuju sjevernokorejskog lidera (42) i njegovu ćerku Kim Džu Ae (13) kako obilaze izložbeni prostor odjeće i obuće u Pjongjangu.

Fotografije su se pojavile nakon što je kineski disident Sje Vanđun, bez pružanja dokaza, tvrdio da je generalni sekretar Radničke partije Koreje doživeo "teško moždano krvarenje i pao u komu".

Vanđun, predsjednik Demokratske partije Kine sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, tvrdio je da je Kim hitno prebačen u bolnicu u Pekingu, gdje je navodno preminuo.

Amid rumors that Kim Jong Un had fallen into a coma, North Korea’s KCNA published photos of him “inspecting a clothing and footwear exhibition site” with his wife Ri Sol-ju and daughter Kim Ju-ae, presented as "proof of life".The images appeared the day after British tabloid The Sun, citing unverified rumors, claimed he had suffered a brain hemorrhage, slipped into a coma, and been taken to China for treatment.There is no independent confirmation of when the photos were taken. Kim was last seen on October 11 inspecting a defense museum in Pyongyang. North Korean authorities have not commented on the health rumors. — Visegrád 24 (@visegrad24)October 20, 2026

On je na društvenoj mreži X napisao: "Njegovo tijelo tajno je prebačeno nazad u Sjevernu Koreju, a vijest o njegovoj smrti drži se u tajnosti".

Nakon toga, sjevernokorejska državna novinska agencija objavila je fotografije autokratskog lidera i njegove ćerke. Iako je navedeno da su fotografije snimljene u ponedeljak, njihovu autentičnost u pogledu datuma snimanja nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

Na jednoj fotografiji Kim je prikazan kako razgleda ružičastu cipelu, dok ga zvaničnici posmatraju. Na drugoj se vidi kako gleda nekoliko rolni tkanine dok mu jedan zvaničnik nešto govori. Na trećoj fotografiji dodiruje tkaninu ženskog kaputa prebačenog preko lutke za izlaganje odjeće, dok njegovi saradnici idu iza njega.

Zdravstveno stanje sjevernokorejskog diktatora već dugo je predmet spekulacija. U septembru je južnokorejska obavještajna služba tvrdila da je Kim „izuzetno gojazan“ i da mu prijeti rizik od srčanih oboljenja zbog povećanja tjelesne težine.

Kimovo intenzivno pušenje i hronična gojaznost i dalje izazivaju međunarodna pitanja o tome ko bi ga naslijedio na mjestu vrhovnog vođe nuklearno naoružane države ukoliko bi iznenada preminuo.

"Njegovo zdravstveno stanje klasifikovano je kao stanje izuzetne gojaznosti", a njegova tjelesna težina prelazi 310 funti, odnosno približno 141 kilogram, izjavio je južnokorejski političar Jun Kun Jong, pozivajući se na podatke Nacionalne obavještajne službe Južne Koreje.

Iako se nalazi pod "visokim rizikom od kardiovaskularnih bolesti", Kim nije pokazivao poteškoće pri fizičkim aktivnostima, uključujući trčanje uz stepenice, dodao je Jun.

"Procjenjuje se da nema znakova zdravstvenih problema, s obzirom na pažljivo praćenje od strane (njegovog) posvećenog medicinskog tima".

Spekulacije o Kimovom zdravlju prvi put su se rasplamsale 2020. godine kada je propustio komemoraciju povodom rođendana svog pokojnog dede. Bio je odsutan iz javnosti oko 20 dana, što je podstaklo glasine da je teško bolestan nakon operacije.

Kimov otac Kim Džong Il i deda Kim Il Sun takođe su bili gojazni i teški pušači. Obojica su umrli od srčanog udara.

Ovo je uprkos činjenici da se Sjeverna Koreja godinama bori sa ponovljenim nestašicama hrane, a UN nazivaju nesigurnost u snabdijevanju hranom ključnim humanitarnim problemom.

Ali kuvar koji je radio sa Kimovim ličnim kuvarima tokom samita Sjeverne Koreje i SAD rekao je da lider ima ukus za luksuznu hranu. Pol Smart, koji je bio glavni kuvar u hotelu Metropol u Hanoju, gdje je održan samit, rekao je 2019. godine: "On voli kavijar, jastoga, zaista luksuzni proizvod. Paštetu od guščije džigerice, on zaista voli da se prepušta kulinarstvu".