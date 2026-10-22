Fudbaleri Juventusa i Rena remizirali su rezultatom 2:2 u trećem kolu Lige Evrope.

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Torinski crno-bijeli stigli su do prednosti već u petom minutu golom Čelika, ali je francuski sastav do kraja prvog poluvremena preokrenuo rezultat zahvaljujući pogocima Tamarija i Diea sa bijele tačke. Konačan ishod postavio je Voltemade u 67. minutu, takođe uspješnim izvođenjem penala.

Uzbudljiv duel u Zagrebu odigrali su Dinamo i holandski NEC, a gosti su na kraju slavili sa 4:2. Nakon što je NEC poveo, Zagrepčani su uspjeli da preokrenu rezultat sa dva gola Belje. Ipak, holandski tim je u nastavku ponovo preuzeo kontrolu, a Linsen sa dva pogotka i Čeri donijeli su mu prvu pobjedu u takmičenju. Ovim trijumfom NEC se bodovno izjednačio sa hrvatskim šampionom.

Ferencvaroš je nastavio sa sjajnim rezultatima, pošto je na domaćem terenu ubjedljivo savladao Torense rezultatom 4:1. Bamidele je prvi zatresao mrežu gostiju, a Gomez je nakon asistencije Veljka Birmančevića udvostručio prednost. Pobjedu mađarskog tima dodatno su uvećali autogol Mohameda i pogodak Listesa u samom finišu susreta.

Hapoel Berševa pretrpjela je ubjedljiv poraz na gostovanju Rojal Unionu, koji je slavio sa 4:0. Bajer Leverkuzen je, s druge strane, nastavio pobjednički niz i sačuvao maksimalan učinak, savladavši OFI u gostima rezultatom 2:0.



Rezultati trećeg kola Lige Evrope:

Ararat – AZ Alkmar 0:4

Dinamo Zagreb – NEC 2:4

Ferencvaroš – Torense 4:1

Juventus – Ren 2:2

Leh – Sanderlend 1:1

OFI – Bajer Leverkuzen 0:2

Rojal Union – Hapoel Ber Ševa 4:0

Šturm – Marsej 1:0