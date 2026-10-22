U izradi je učestvovalo 15 majstora, koji su uložili više od 1.000 sati rada. Uprkos tome što je komad veša, težak je oko 1,8 kilograma zbog velike količine dragog kamenja.

Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

O Kejli Džener i reviji "Viktorijine tajne" priča cijeli svijet. Nakon što je prošetala pistom u Los Anđelesu u skupocjenom 'Fantasy Bra' grudnjaku, turski biznismen kupio je grudnjak vrijedan 50 miliona dolara (oko 43 miliona evra).

Vidi opis Prodat grudnjak vrijedan 50 miliona dolara: Kajli ga nosila na reviji, pa završio kod srećnice iz Turske Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Kako navodi turski portal Haberler, Turčin je papreno skup veš kupio kao poklon svojoj supruzi. Identitet biznismena još nije poznat, a svi se pitaju ko je srećnica koja je sada vlasnica glamuroznog brushaltera.

Iako turski mediji izvještavaju da je grudnjak prodat, još nema zvanične potvrde o tome iz brenda "Viktorijina tajna".

Portal Page Six je ranije objavio da će grudnjak poslije čuvene revije biti vraćen u juvelirnicu Jacob & Co. u Njujorku, gdje će biti ponuđen zainteresovanim kupcima.

Za razliku od prethodnih grudnjaka iz kolekcije "Fantasy Bra", koji su uglavnom razmontirani nakon revije kako bi se dijamanti i drugo drago kamenje mogli koristiti za izradu nakita, očekuje se da će ovaj komad veša ostati u svom originalnom obliku. Predstavnik brenda je potvrdio da planiraju da ga prodaju u jednom komadu.

Brushalter je procijenjen na 50 miliona dolara i predstavllja najskuplji komad iz kolekcije "Fantasy Bra" u istoriji pomenute modne marke.

Nastao je u saradnji sa poznatom kućom za nakit Jacob & Co., a ukrašen je sa čak 4.410 dijamanata. Posebno se na njemu ističe veliki žuti dijamant od 75,54 karata, čija se vrednost procijenjuje na oko 22 miliona dolara odnosno oko 19 miliona evra.

U izradi je učestvovalo 15 majstora, koji su uložili više od 1.000 sati rada. Uprkos tome što je komad veša, težak je oko 1,8 kilograma zbog velike količine dragog kamenja.

To što je Kajli Džener nosila najluksuzniji grudnjak, smatra se pravim presedanom, a isto važi i za njen hod sa anđeoskim krilima. Rijaliti zvijezda i preduzetnica je prva u istoriji kojoj je to pošlo za rukom, a da nije ni manekenka ni anđeo "Viktorijine tajne".

(Mondo)