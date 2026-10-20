Unuka Dragane Mirković slavi 1. rođendan: Dvorac u Austriji pršti od roze boje, a baka nikad bolje nije izgledala (Foto)

Pjevačica Dragana Mirković otkrila detalje intimnog slavlja u Austriji.

Izvor: Instagram printscreen / dragana_mirkovic

U porodičnom domu Dragane Mirković u Beču danas je upriličeno posebno veselje. Njena unuka, mala Ksenija, slavi svoj prvi rođendan.

Dvorac je ukrašen u ružičastoj boji, a maloj slavljenici je na jednom zidu napravljena i maketa dvorca za princeze iz bajki. Slavlje je upriličeno za članove porodice i najbliže prijatelje, a atmosferu je podijelila naša pjevačica.

Ponosna baka je objavila fotografiju iz sale u kojoj će biti održana proslava, i svojoj unuci uputila nježnu rođendansku poruku:

"Ksenija, srećo moja, srećan ti prvi rođendan. Volim te najviše na svijetu", napisala je Dragana.

dragana mirković

Izvor: dragana_mirkovic, Instagram / screenshot

Pjevačica je za ovu priliku obukla ružičastu haljinu koja je pokazala njenu vitku liniju i izmamila laskave komentare svojih pratilaca.