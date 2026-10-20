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Oženio se Maršal iz serije "Kako sam upoznao vašu majku": Stao na "ludi kamen" sa 11 godina mlađom koleginicom

Oženio se Maršal iz serije "Kako sam upoznao vašu majku": Stao na "ludi kamen" sa 11 godina mlađom koleginicom

Autor Ana Živančević
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Džejson Sigel i Kejla Radomski proslavili su svoje vjenčanje, a mlada je podijelila emotivne trenutke sa ceremonije na društvenim mrežama.

Oženio se Maršal iz serije "Kako sam upoznao vašu majku" Izvor: Instagram/printscreen

Zvijezda serije "Kako sam upoznao vašu majku", glumac Džejson Sigel, oženio se svojom izabranicom Kejlom Radomski. Njegova novopečena supruga podijelila je na društvenim mrežama prve kadrove sa njihovog vjenčanja.

"Jučerašnji dan bio je apsolutni san", napisala je Kejla u opisu fotografije nastale uoči ceremonije, dodajući: "Uskoro stiže još... Voli vas gospođa Sigel."

Dok je objavljivala fotografije priprema za vjenčanje, Kejla je priznala da "i dalje plače" od silnih emocija i ljubavi koje su obilježile subotnji dan. Jedan od zvanica podijelio je i dirljivu fotografiju mladenaca na kojoj se zaljubljeno gledaju u oči.

Tagovi

Džejson Sigel Kejla Radomski

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