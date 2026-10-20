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Holivud zavijen u crno: Umro čuveni komičar Ričard Ril

Holivud zavijen u crno: Umro čuveni komičar Ričard Ril

Autor Jovana Milićević
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Do poslednjih dana Ričard Ril nije odustajao od glume, zbog čega će publika neke njegove uloge imati priliku da vidi tek nakon njegove smrti.

Holivud zavijen u crno: Umro čuveni komičar Ričard Ril Izvor: Youtube/ABC7

Čuveni glumac Ričard Ril preminuo je prirodnom smrću u 78. godini u Los Anđelesu, a vijest o smrti potvrdili su njegovi prijatelji.

Ostaće upamćen po impoznatnom broju uloga, koji čak prelazi cifru 440. Najveći uspjeh postigao je u kultnoj komediji Kancelarijski prostor.

U seriji "Kancelarijski prostor" tumačio je lik Toma Smajkovskog, bio je Volt Finerti u sitkomu "Grounded for Life", pa dr Vil Gruber u drami "The Man from Earth" a imao je i brojna gostovanja u franšizi Zvezdane staze.

Njegove poslednje uloge su u ostvarenjima iz ove godine: "The Cowboy Killer", "Boris is dead" i "PBC". Do poslednjih dana nije odustajao od glume, zbog čega će publika neke njegove uloge imati priliku da vidi tek nakon njegove smrti.

Od 1970. bio je u braku sa Džejn Latam, dobili su četvoro djece, čija imena nije otkrivao jer je privatni život čuvao od javnosti.

Tagovi

Ričard Ril Holivud umro

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