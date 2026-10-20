Karleušine ćerke usred haosa u Milanu: Kordoni policije oko Atine i Nike, pjevačica zabrinuta (Foto)

Jelena Karleuša podijelila dramatične scene iz Milana, gdje njene ćerke prolaze kroz haos i policijske kordone.

Izvor: Pink printscreen

Pjevačica Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži Iks povodom dramatičnih scena iz Milana, gdje trenutno borave njene nasljednice Atina i Nika. Ona je podijelila snimak sa lica mjesta na kom se vidi velika napetost na ulicama ove modne prijestonice:

"Moje ćerke u Milanu prolaze ulicama prepunim Afrikanaca i Arapa, dok kordoni policije stoje na svakom koraku", navela je Karleuša uz kadrove koji prikazuju pojačano prisustvo bezbjednosnih snaga i metež u gradu, što je odmah izazvalo lavinu reakcija na mrežama.

Do eskalacije nasilja u Milanu došlo je tokom vikenda, kada su demonstracije protiv lošeg stanja u javnom sektoru prerasle u otvorene sukobe sa snagama reda. Grupe demonstranata pravile su haos oko trga Duomo i u prometnoj ulici Via Torino, razbijali su izloge, uništavali inventar i pljačkali prodavnice, a neredi su se nastavili i narednog dana.

Policija je na nasilje odgovorila suzavcem i vodenim topovima, stavivši uži centar pod strogu blokadu. Zbog straha od pljačkaša, mnoge radnje su zatvorene prije vremena, dok su prestižni modni butici u čuvenoj ulici Montenapoleone iz predostrožnosti potpuno ispraznili svoje izloge. Kako bi se stalo na put divljanju na ulicama, italijanske vlasti donijele su odluku da u Milano pošalju pojačanje od čak 500 vojnika.

Papreno školovanje

Podsjetimo, ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, Atina Tošić započela je školovanje na prestižnom fakultetu u Milanu, a kako je pjevačica otkrila ona je iznajmila stan i živi sa cimerkom.

Atina je u italijanskoj prijestonici mode, započela život u iznajmljenom stanu sa drugaricom iz školske klupe, Dariom Šarić.

Lijepa Daria je ćerka bivše misice Svetalne Dimitrić Šarić i Darka Šarića, a Atina i ona započele su intezivno druženje još u privatnoj srednjoj školi koju su zajedno pohađale u Beogradu.